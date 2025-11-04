Auser Cuneo organizza una visita guidata nel centro storico della città

L’Auser Cuneo e vallate organizza per mercoledì 12 novembre prossimo una visita del Centro storico di Cuneo. L’appuntamento è per le ore 9:30 davanti alla statua di Barbaroux in Piazza Galimberti. Avremo l’occasione di ascoltare parecchi aneddoti e notizie storiche sulla nostra città, con un passato degno di essere conosciuto ma che, come spesso succede, viene apprezzato maggiormente da chi viene da fuori. A conclusione si visiterà la Chiesa di S. Croce.

Come si legge nel sito del Museo Diffuso Cuneese, il progetto della Chiesa "fu affidato al torinese Antonio Bertòla. Il cantiere, avviato nel 1709, fu condotto dall'architetto Francesco Gallo che apportò alcune modifiche all'idea del maestro, soprattutto in facciata; nel 1715 la chiesa risultava già terminata e si poteva procedere alle celebrazioni".

La chiesa apparteneva alla Confraternita di Santa Croce, creata nel XIII secolo, da cui dipendeva l'Ospedale cittadino che, ancora oggi, porta orgogliosamente questo nome.

Ad accompagnare i partecipanti ci sarà il professor Giovanni Cerutti, storico e scrittore, profondo conoscitore della storia locale, che arricchirà la visita con il suo sapere e la sua esperienza.

L'Auser ritiene importante che si conosca il patrimonio locale, sia artistico che storico, oltre che gastronomico. Per questo motivo si organizzeranno altre visite della città e di altri luoghi vicini.

Da tempo l'associazione crea momenti aggregativi e di socializzazione, avendo tra i suoi obiettivi l'organizzazione di eventi, soggiorni, gite ed escursioni per promuovere il benessere e la partecipazione della comunità.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Informazioni pratiche:

Quando: Mercoledì 12 novembre 2025, ore 9.30

Dove: Ritrovo davanti alla statua di Barbaroux, Piazza Galimberti – Cuneo

Organizza: Auser Cuneo e vallate

Ingresso: Libero