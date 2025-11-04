"Il cambiamento (non) è un gioco da ragazzi": un ciclo di incontri per adolescenti a Santo Stefano Belbo

Parte martedì 11 novembre a Santo Stefano Belbo "Il cambiamento (non) è un gioco da ragazzi", un ciclo di quattro incontri rivolto agli adolescenti tra i 15 e i 18 anni per affrontare i temi dell'affettività, delle relazioni e del cambiamento.

L'iniziativa, completamente gratuita, vuole offrire ai giovani uno spazio di ascolto e dialogo dove confrontarsi con professionisti ed esperti dei servizi sanitari e sociali. Gli incontri saranno condotti da una psicologa psicoterapeuta dell'ASL CN2 e permetteranno ai ragazzi di comprendere meglio i cambiamenti caratteristici della loro età, affrontandoli con maggiore consapevolezza e serenità.

Il progetto nasce dalla sinergia tra diverse aree dell'ASL CN2: Epidemiologia, Promozione Salute e Coordinamento Attività di Prevenzione, Dipartimento di Prevenzione, Psicologia e Consultori, in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero.

Questo approccio multidisciplinare garantisce un'offerta qualificata e integrata, in grado di rispondere ai bisogni complessi che caratterizzano l'età adolescenziale.

Gli incontri si terranno presso il Centro Sociale di Santo Stefano Belbo, in via Bruno Caccia 36 (sede del Servizio Sociale), nelle seguenti date:

Martedì 11 novembre 2025

Lunedì 25 novembre 2025

Lunedì 2 dicembre 2025

Lunedì 16 dicembre 2025

Gli appuntamenti avranno luogo dalle ore 15 alle 16.30.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i ragazzi interessati. Per iscriversi è necessario inviare una mail all'indirizzo epidemiologia@aslcn2.it .