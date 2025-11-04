 / Politica

Politica | 04 novembre 2025, 16:32

Roccavione, il sindaco Giraudo risponde alla consigliera Marro: “Onorare le Forze Armate è un dovere di ogni istituzione”

Il primo cittadino replica con fermezza alle dichiarazioni sull’assenza alla cerimonia del 4 novembre: “Questa giornata unisce e riconosce chi serve il Paese, non esalta la guerra”

Il sindaco Paolo Giraudo

Riceviamo e pubblichiamo:

Il sindaco di Roccavione Paolo Giraudo interviene con fermezza sulle dichiarazioni della consigliera regionale Giulia Marro (AVS), che ha annunciato la propria assenza alle celebrazioni del 4 novembre motivandola con la “militarizzazione del quotidiano” e sostenendo che “vediamo le Forze Armate ovunque: nelle piazze, agli eventi, e sempre più spesso nelle scuole” dove, a suo dire, servirebbero piuttosto educatori e operatori sociali.

“È inconcepibile che chi ricopre un incarico pubblico si dissoci dall’onorare le Forze Armate e la Giornata dell’Unità Nazionale,” dichiara Giraudo. “Questa ricorrenza non esalta la guerra: riconosce il sacrificio di donne e uomini che hanno garantito la libertà dell’Italia, che oggi servono nelle missioni internazionali di pace, nella Protezione Civile, nel contrasto alle emergenze e nel supporto alle comunità.”

Replica poi a un passaggio della consigliera: “Se – come sostiene la Marro – le Forze Armate ‘si vedono dappertutto’, io lo considero una fortuna. Auspico anzi che la loro presenza sia ancora più visibile, perché è sinonimo di sicurezza, competenza e garanzia per tutti i cittadini, a partire dai più fragili.” 

“Il 4 novembre è un momento di memoria e di unità: dividerci proprio su questa giornata è un errore istituzionale e culturale. A Roccavione l’abbiamo celebrata con rispetto e partecipazione.”

cs

