Bra, venerdì 7 novembre, ore 17, inaugura Bottega 23, punto di raccolta e vendita dell’usato

Una buona notizia. L’associazione “Piedi per Terra” e la Cooperativa “Il Ramo” di Fossano inaugurano “Bottega 23”, punto di raccolta e vendita dell’usato.

L’appuntamento da fissare in agenda è venerdì 7 novembre, alle ore 17, in vicolo Sergente Testa 2°, a Bra. Nel corso dell’evento, i due sodalizi condivideranno con la cittadinanza questa rinnovata realtà, presentando il locale ristrutturato e le sfide future per un ampliamento del progetto e delle collaborazioni. Seguirà rinfresco per ringraziare pubblico e autorità presenti. Non ci resta che andare.