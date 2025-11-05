 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 05 novembre 2025, 08:40

Bra, venerdì 7 novembre, ore 17, inaugura Bottega 23, punto di raccolta e vendita dell’usato

Un progetto a cura dell’associazione “Piedi per Terra” e della Cooperativa “Il Ramo” di Fossano

Ridare una nuova vita alle cose è possibile, grazie a Bottega 23

Ridare una nuova vita alle cose è possibile, grazie a Bottega 23

Una buona notizia. L’associazione “Piedi per Terra” e la Cooperativa “Il Ramo” di Fossano inaugurano “Bottega 23”, punto di raccolta e vendita dell’usato.

L’appuntamento da fissare in agenda è venerdì 7 novembre, alle ore 17, in vicolo Sergente Testa 2°, a Bra. Nel corso dell’evento, i due sodalizi condivideranno con la cittadinanza questa rinnovata realtà, presentando il locale ristrutturato e le sfide future per un ampliamento del progetto e delle collaborazioni. Seguirà rinfresco per ringraziare pubblico e autorità presenti. Non ci resta che andare.

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium