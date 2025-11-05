Saluzzo: i Maestri del Lavoro incontrano gli studenti del Denina Pellico Rivoira

Lunedì 3 novembre, l'Aula magna della sede Pellico ha ospitato un incontro dal titolo "Storia di un'azienda leader: Ferrero", che ha visto protagoniste le classi 5ªA, 5ªB, 5ªN e 5ªP del Denina Pellico Rivoira insieme ai Maestri del Lavoro del territorio.

A condurre l'incontro sono stati Mario Vola (ex dipendente della Burgo di Verzuolo, oggi Smurfit), Dorico Mordenti (ex dipendente Ferrero) e Gianfranco Fortina (ex dipendente Mondial Piston). I Maestri del Lavoro sono figure insignite della Stella al Merito del Lavoro, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, un riconoscimento che attribuisce il titolo di Maestro del Lavoro a chi ha maturato oltre 25 anni di servizio presso una o più aziende, con apprezzabili benemerenze, e che ha superato i 50 anni di età senza pendenze penali.

Dopo aver ripercorso le tappe delle proprie carriere professionali, i relatori si sono soffermati sulla storia della Ferrero, dalla sua fondazione ai giorni nostri, evidenziando l'attenzione costante che l'azienda ha sempre riservato al benessere dei dipendenti e delle loro famiglie. Nata come piccola pasticceria di famiglia nel 1946, il Gruppo Ferrero è oggi una delle aziende dolciarie più grandi al mondo, con oltre 35 marchi conosciuti a livello internazionale. Nonostante la crescita esponenziale, l'azienda ha mantenuto un forte legame con i propri collaboratori attraverso programmi di welfare aziendale e l'ideazione e il finanziamento di progetti sociali di ampio respiro, che testimoniano una visione imprenditoriale attenta non solo al profitto, ma anche alla responsabilità sociale.

Un incontro che ha permesso agli studenti di confrontarsi con esperienze concrete del mondo del lavoro e di scoprire come dedizione, competenza e valori umani possano contribuire al successo di un'impresa.