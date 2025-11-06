A Vicoforte un importante corso di formazione per i volontari della "Granda"

Sarà il Comune di Vicoforte, da tanti identificato e ricordato per il prestigioso Santuario, la degna e ridente cornice che il 14, 15 e 16 novembre 2025 darà accoglienza ed ospitalità ad una nutrita squadra di volontari strettamente legati agli undici Gruppi Intercomunali "targati AIDO" e diffusi a macchia d'olio su tutta la "Granda".

L'iniziativa progettuale ideata e promossa da AIDO Sezione Provinciale di Cuneo con la preziosa collaborazione operativa del Coordinamento Prelievi e Trapianti di Organi e Tessuti Piemonte e Valle d'Aosta, vede il riconoscimento della Fondazione CRC e la vicinanza dell'Amministrazione Comunale di Vicoforte attenta al sociale ed ad aspetti utili alla comunità tutta.

"Siamo fermamente convinti che oggi esser volontario richieda capacità e sana professionalità ancor più in un contesto sanitario. Insieme alla Giunta di Presidenza abbiamo lavorato non poco per dar concretezza ad una tre giorni di certo impegnativa, ma che andrà a formare i rappresentanti delle nostre realtà territoriali che sapranno così esser maggiormente efficaci e performanti in quell'azione rivolta alla gente e tra la gente per far superare dubbi, timori, perplessità e paure, stimolando quell'adesione al dono necessaria per dare una speranza di vita a chi ne necessita" - afferma visibilmente convinto il Presidente la Sezione Provinciale AIDO di Cuneo Enrico Giraudo a cui fa' eco il Vice Presidente Massimo Sasso che conclude - "Se è vero che sul 2026 festeggeremo "i primi" 50 anni di attività, indubbiamente AIDO nel tempo ha saputo raccogliere quasi 22.000 SI alla vita e con l'iniziativa progettuale che vivremo a Vicoforte riusciremo di certo ad aumentare ulteriormente sulla "Granda" quella "squadra del dono" che con un gesto generoso, altruista, anonimo e soprattutto d'amore ha saputo e voluto regalare un'occasione di vita rinnovata e ritrovata a quei 8.400 (dato SIT del 06.11.2025 N.d.R.) pazienti in lista d'attesa per un trapianto".