Nasce il Comitato Tecnico Scientifico del CFP CeMon [VIDEO]

Per crescere servono visione, rete e ascolto del territorio. Da questa convinzione è nato ufficialmente, martedì 4 novembre, il Comitato Tecnico Scientifico del CFP Cemon, un organismo di raccordo tra professionisti e aziende, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e la formazione continua.

Il nuovo Comitato è stato creato con l'obiettivo di anticipare i fabbisogni del mercato del lavoro, individuare i trend emergenti e costruire connessioni dirette con le aziende, contribuendo così a rendere l’offerta formativa del CFP sempre più attuale, qualificata e riconosciuta dal tessuto produttivo locale.



Un luogo di confronto in cui professionisti, consulenti e docenti lavoreranno insieme per promuovere una formazione capace di rispondere alle trasformazioni tecnologiche, sociali e ambientali in atto.

Il Comitato Tecnico Scientifico del CFP Cemon attualmente composto da esperti provenienti da diversi settori strategici per il territorio: Andrea Astolfi (Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale), Davide Avagnina (Cyber Security), Gian Giacomo Bertaina (Turismo e Montagna), Giancarlo Bressano (Turismo e Montagna), Fabrizio Boeri (ESG e Sostenibilità), Emanuela Carletto (Soft Skills, Leadership e Team Working), Ferdinando Facelli (Riqualificazione energetica e sostenibilità), Matteo Caivano (BIM e digitalizzazione dei cantieri), Ivan Murisiasco (Imprenditoria territoriale), Andrea Olivero (Neuroscienze), Pier Ettore Pellerey (Internazionalizzazione), Barbara Raso (Comunicazione, armonizzazione dei team e business development), Simone Reviglio (Sicurezza alimentare e HACCP) e Luca Zanlungo (Consulenza del lavoro).

[La squadra del CfpCeMon]

Con la nascita del Comitato Tecnico Scientifico, il CFP CeMon consolida il proprio ruolo di ponte tra formazione e impresa, puntando su una crescita condivisa, innovativa e radicata nel territorio.

"La nascita del nostro comitato segna un traguardo davvero - spiega il direttore del CFP CeMon, Marco Lombardi -. L'iniziativa è stata creata e dedicata all'area che riguarda le aziende. Forse non tutti sanno che al CFP CeMon abbiamo migliaia di corsisti che sono dipendenti di aziende del nostro territorio e che arrivano anche da fuori regione. Attraverso questo comitato potranno accedere a una formazione ancora più mirata e tecnica, conoscendo e toccando con mano esperienze e competenze di professionisti di vari settori".

"Un progetto che per noi è di fondamentale importanza per anticipare i fabbisogni delle aziende - aggiunge Barbara Raso, esperta di comunicazione e business development che ha condotto la prima giornata di incontro e costituzione del Comitato -. Si tratta di un gruppo di professionisti che conoscono i bisogni delle realtà produttive e aziendali del territorio e che grazie alla loro esperienza e alle loro conoscenze consentiranno di intercettare le necessità delle aziende e metterle in comunicazione con il mondo della formazione.

Il comitato è composto da rappresentanti che spaziano dai settori dell'agrifood all'edilizia, dall'innovazione tecnologica e al turismo. Un gruppo di valore e professionalità che ben si integra con la formazione che già offre il CFP".