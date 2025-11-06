Nel suggestivo Monastero di San Biagio Mondovì torna "Presepi dal mondo"

Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più amati e attesi del periodo natalizio: la Mostra Mercato “Presepi dal Mondo”, giunta alla sua 18ª edizione e promossa dall’associazione "L’Aquilone" di Farigliano ONLUS.

L’edizione 2025 si aprirà ufficialmente domenica 16 novembre alle 9, nella nuova e suggestiva sede del Monastero di San Biagio, a

Mondovì, dove si respirerà fin da subito la magica atmosfera del Natale.



L’allestimento di quest’anno si arricchisce di nuove natività provenienti da Ecuador, Guatemala, Thailandia, Haiti, Indonesia,

Messico, Turchia, Kenia, Perù, Cambogia, Ucraina, Polonia, Guinea Bissau, Vietnam e Nepal. Sarà possibile ammirare e, con un contributo solidale, acquistare presepi della tradizione locale, opere d’autore e sacre rappresentazioni artigianali di ogni dimensione, realizzate con materiali diversi e uniche nel loro genere.



Non mancheranno una sezione dedicata ai carillon, alle palle di neve e agli addobbi natalizi, oggetti capaci di emozionare e rendere speciale ogni casa. E per i più piccoli, anche Babbo Natale avrà una sorpresa: una cassetta postale dove lasciare le proprie letterine e desideri per le feste.



Orari e accessi



La Mostra sarà visitabile tutti i sabati, le domeniche e i festivi fino al 6 gennaio 2026, con orario 9–12 e 15–19.

Dal 1° dicembre, apertura anche nei giorni feriali dalle 15 alle 19, esclusi il giorno di Natale e la mattina del 1° gennaio 2026.



Tra gli stand sarà possibile trovare anche i prodotti della Casa do Menor: creme e prodotti da bagno del Monastero, birra artigianale, panettoni e pandori solidali, oltre ai libri di Padre Renato Chiera, fondatore della Casa do Menor e testimone di un impegno concreto per i diritti e la dignità dei più fragili.



Una delle principali novità di quest’anno è la nuova alleanza strategica con “Presepi in Crusà” di Pianfei, che permetterà a visitatrici e visitatori di scoprire entrambi i percorsi grazie a tour organizzati in pullman dalle agenzie del territorio. Una collaborazione che rafforza la rete dei “Presepi in Granda”, generando nuove sinergie per la promozione culturale e turistica del territorio a vantaggio di operatori locali e comunità.



La Mostra Mercato è realizzata con il sostegno della Fondazione CRC, che da anni accompagna lo sviluppo culturale e sociale del territorio cuneese. Durante tutto il periodo di apertura sono previsti eventi e iniziative per grandi e piccini, laboratori, incontri e momenti di festa.



Per rimanere aggiornati sul calendario e sulle sorprese in programma, si invita a seguire le pagine social de L’Aquilone di Farigliano e del Monastero di San Biagio.



Visite dal 16 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 sabato, domenica e festivi 9–12 / 15–19 – feriali (dal 1° dicembre) 15–19

