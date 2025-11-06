Elia Dolci nuovo Coordinatore di Gioventù Nazionale ad Alba

Alberto Deninotti, Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale Cuneo, ha nominato Elia Dolci nuovo Coordinatore del circolo di Alba. Classe 2002, maestro di karate e studente di Scienze Motorie, Dolci rappresenta una figura giovane e preparata, capace di mettere a disposizione del movimento senso di responsabilità, determinazione e spirito di servizio.

Il Presidente Provinciale ha espresso un sentito ringraziamento ad Alessandro Amato, primo coordinatore del circolo albese, per il prezioso lavoro svolto sin dalla fondazione e per il contributo offerto alla crescita del gruppo: «Alessandro lascia l’incarico per nuovi impegni politici in altre sedi e continuerà a essere un riferimento importante per i nostri giovani».

L’uscente Alessandro Amato ha aggiunto: «Lascio il ruolo di Coordinatore con orgoglio per il percorso intrapreso e con gratitudine verso tutti i ragazzi di Gioventù Nazionale Alba. Sono certo che Elia proseguirà con equilibrio e serietà un cammino già solido, valorizzando il lavoro svolto fin qui e rafforzando la presenza del movimento sul territorio».

La scelta di Elia Dolci è maturata in un clima di piena collaborazione ed è stata condivisa dal gruppo dei tesserati di Alba, su proposta di Beatrice Sala e Paolo Cittadino, che affiancheranno il nuovo Coordinatore nel ruolo di Segretari del circolo cittadino. Entrambi, membri del direttivo di Fratelli d’Italia Alba, hanno sottolineato come «Elia incarni valori di impegno, coerenza e passione politica propri delle nuove generazioni della destra giovanile», rivolgendo un ringraziamento anche ad Andrea Lusso e Carlo Torre per il sostegno garantito allo sviluppo del gruppo, operativo da anni e in costante consolidamento.

Sono intervenuti anche Riccardo Spolaore, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia ad Alba e Emanuele Bolla, capogruppo in Consiglio Comunale: «Come gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia in Comune non possiamo che essere soddisfatti di questa ripartenza del gruppo giovanile del Partito. Lavoreremo sinergicamente con il movimento per sviluppare delle proposte concrete al tema delle politiche giovanili, e non solo. Un grosso augurio al nuovo Coordinatore Elia Dolci e a tutti i ragazzi di Gioventù Nazionale».



Giulio Abbate, Coordinatore Cittadino di Fratelli d’Italia Alba, ha confermato la piena fiducia nei giovani, evidenziando «l’importanza di un gruppo motivato e coordinato, linfa vitale per la crescita del partito sul territorio».

In chiusura, le parole di Elia Dolci: «Ringrazio di cuore Alberto Deninotti per la fiducia, così come Beatrice Sala e Paolo Cittadino per il supporto costante. Un grazie anche al consigliere comunale Emanuele Bolla e a Riccardo Spolaore per la vicinanza. Proseguiremo con serietà e continuità il lavoro avviato, coinvolgendo sempre più giovani e promuovendo i valori di Gioventù Nazionale e di Fratelli d’Italia».