Alba: si completano i lavori dello scolmatore di Strada Osteria

Oggi, venerdì 7 novembre, iniziano i lavori per il completamento dello scolmatore di Strada Osteria ad Alba. Pertanto, dalle ore 8.30 e fino a mercoledì 12 novembre, la strada è chiusa, nel tratto compreso tra il civico 22 ed il civico 26, seguendo l’andamento del cantiere. La strada sarà comunque percorribile nelle ore serali e notturne.

Il divieto di transito per entrambi i sensi di marcia è necessario per i lavori d’implementazione del blocco 2 dello scolmatore, necessario per la regimazione delle acque piovane nella zona più densamente abitata della zona.

L’opera avrà la funzione di minimizzare il rischio allagamenti alla strada comunale e alle proprietà private. A tal fine, sarà costruito un fosso di scolo proveniente dalla collina che presenta una confluenza in strada Osteria assai critica.

Sfruttando quindi la parte di scolmatore già realizzata e funzionante sarà realizzata un’implementazione del medesimo, intercettando e convogliando le acque in eccesso attraverso un nuovo tratto di tubazione, per ridurre ulteriormente il rischio allagamento.

I lavori prevedono la posa di tubazioni, la realizzazione dell’attraversamento della strada comunale di Via Osteria, da realizzare attraverso scavi in trincea e successivo ripristino della pavimentazione stradale. Si prevede infine, nel primo tratto di valle del blocco 2, la realizzazione di un nuovo tratto di pavimentazione in asfalto su sottofondo in calcestruzzo.

L’investimento è di 56 mila euro.

«Con questo intervento - spiegano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore i Lavori pubblici Edoardo Fenocchio - completiamo un’opera importante già avviata dalla precedente Amministrazione comunale che aveva approvato il progetto esecutivo in linea tecnica, per la sicurezza idraulica di una zona residenziale molto popolata della città. Il blocco 2 dello scolmatore su Strada Osteria permetterà di ridurre in modo significativo il rischio di allagamenti, proteggendo le abitazioni e migliorando la gestione delle acque piovane. Ci scusiamo con i residenti per i temporanei disagi legati alla chiusura della strada, ma i lavori sono indispensabili per minimizzare il rischio allagamenti».



