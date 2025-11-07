Giornata di pioggia e neve sopra i 1300 metri. Da domani bel tempo e nebbie mattutine

Le perturbazioni entrano più a sud nel Mediterraneo, interessando le regioni centro-meridionali.

Nelle nostre aree invece le correnti orientali saranno secche e a parte qualche pioggia oggi, porteranno tempo ancora stabile nel fine settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 7 novembre

Il cielo si presenterà in generale coperto su Alpi marittime, molto nuvoloso o nuvoloso su cuneese, torinese e Liguria occidentale, e nuvolosità via via meno intensa andando verso nordest.

Piogge su imperiese e valli delle Marittime a bassa quota, nevicate fino a 1300/1400 m sulle alte valli. Miglioramento a partire dalla serata.

Le temperature saranno in calo nelle massime soprattutto nelle aree sud occidentali, con valori compresi tra 12 e 16 °C.

Venti in generale assenti o deboli variabili, tranne su Liguria di ponente dove saranno da moderati a forti settentrionali/nord orientali, in attenuazione domani.

Da sabato 8 novembre

Nonostante il passaggio di un'altra perturbazione ancora più a sud, il tempo si stabilizzerà nuovamente almeno fino a metà settimana prossima. Le temperature saranno in linea con il periodo, grazie anche all'ingresso di aria più fresca dall'Europa orientale tra oggi e domenica.

Poi una temporanea e blanda alta pressione porterà alla formazione di nebbie e in caso di cielo sereno anche a locali brinate nei fondovalle e nelle pianure più in basso nelle ore notturne.

Previsioni stagionali

