Al Lions Club Carrù Dogliani si è parlato di giornalismo

Nella serata di giovedì 6 novembre, presso l’agriturismo La Pieve di Dogliani, si è svolto il meeting del Lions Club Carrù Dogliani dedicato al tema “Presente e futuro del giornalismo”.

Dopo i saluti iniziali del presidente del Club Giulio Marini, la parola è passata ai relatori dell’incontro, il direttore dei settimanali “La Piazza Grande” e “Il Nuovo Braidese”, Claudio Bo e il direttore del settimanale “La Bisalta”, nonché socio dell’associazione, Alessandro Marini che hanno approfondito alcuni aspetti del loro lavoro, oltre ad aver affrontato anche i possibili scenari futuri della professione e dell’editoria in generale che sta attraversando un’epoca di profondi cambiamenti.

Presente al meeting anche il presidente di zona Simone Marcovecchio, appartenente al Lions Club Busca e Valli che ha apprezzato l’invito e gli argomenti trattati durante la serata, i quali “si sposano perfettamente con i principi del Lions Club”, ha affermato nel suo intervento.