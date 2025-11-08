 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 08 novembre 2025, 11:38

Al Lions Club Carrù Dogliani si è parlato di giornalismo

Meeting dedicato al tema: “Presente e futuro del giornalismo”

Bo, G.Marini, A.Marini e Marcovecchio

Bo, G.Marini, A.Marini e Marcovecchio

Nella serata di giovedì 6 novembre, presso l’agriturismo La Pieve di Dogliani, si è svolto il meeting del Lions Club Carrù Dogliani dedicato al tema “Presente e futuro del giornalismo”.  

Dopo i saluti iniziali del presidente del Club Giulio Marini, la parola è passata ai relatori dell’incontro, il direttore dei settimanali “La Piazza Grande” e “Il Nuovo Braidese”, Claudio Bo e il direttore del settimanale “La Bisalta”, nonché socio dell’associazione, Alessandro Marini che hanno approfondito alcuni aspetti del loro lavoro, oltre ad aver affrontato anche i possibili scenari futuri della professione e dell’editoria in generale che sta attraversando un’epoca di profondi cambiamenti.

Presente al meeting anche il presidente di zona Simone Marcovecchio, appartenente al Lions Club Busca e Valli che ha apprezzato l’invito e gli argomenti trattati durante la serata, i quali “si sposano perfettamente con i principi del Lions Club”, ha affermato nel suo intervento.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium