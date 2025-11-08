Variante di Demonte, dopo oltre trent’anni arriva il via libera al progetto definitivo da 92 milioni

Il passaggio atteso da una generazione, in Valle Stura, è arrivato nelle scorse ore con l’approvazione del progetto definitivo della Variante di Demonte. Il documento segna l’avvio della fase operativa dell’infrastruttura che devierà il traffico pesante dal centro abitato, migliorando sicurezza stradale, qualità dell’aria e vivibilità.

A comunicarlo è stato il commissario straordinario per l’opera, l’ingegner Luca Bernardini, che ha notificato la conclusione dell’iter tecnico a Regione Piemonte, ANAS e Ministero delle Infrastrutture. Un atto atteso da oltre trent’anni dal territorio.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi hanno parlato di un passaggio decisivo. "È un passo concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica per la valle e per tutto il Piemonte. Ora si entra nella fase operativa, con un cronoprogramma chiaro e tempi certi".

Al centro dei prossimi mesi ci sarà la progettazione esecutiva, necessaria per recepire le prescrizioni del Ministero dell’Ambiente. L’obiettivo è concluderla entro gennaio 2026 per poi avviare gara d’appalto e consegna dei lavori entro fine anno. La scelta di procedere con la progettazione esecutiva e non con un appalto integrato, fanno sapere dalla Regione, consente di accorciare le tempistiche e garantire un controllo più puntuale sul progetto.

Gabusi sottolinea l’accelerazione impressa alla procedura. "La progettazione esecutiva ci permette di guadagnare mesi preziosi, anticipando l’apertura dei cantieri e rispondendo alle attese della popolazione e delle imprese locali".

Il tracciato permetterà di togliere dal centro di Demonte il traffico pesante lungo la S.S. 21, riducendo incidenti, rumore e inquinamento. Una prospettiva che la valle attende da decenni. Cirio osserva: "Meno traffico, più sicurezza, più qualità della vita: è un tassello fondamentale per le aree alpine piemontesi".

L’approvazione del progetto è il risultato di una collaborazione tra Regione, ANAS, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dell’Ambiente e Comuni della valle, con un dialogo continuo sui punti più sensibili. Gabusi evidenzia: "Il confronto con i sindaci ha permesso di integrare le esigenze locali, trovando un equilibrio tra funzionalità, tutela ambientale e inserimento paesaggistico".

La Variante di Demonte rientra nel piano più ampio della Regione per migliorare la viabilità piemontese, con particolare attenzione ai collegamenti montani e transfrontalieri. Cirio e Gabusi ribadiscono: "La priorità è rendere il Piemonte più accessibile e competitivo. Questa opera dimostra che, quando le istituzioni lavorano insieme, i risultati arrivano".

Tra i primi commenti quello del senatore Giorgio Maria Bergesio: "L'approvazione del Progetto Definitivo è un risultato solido che traduce l'impegno istituzionale in fatti concreti -. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Commissario straordinario, Ing. Luca Bernardini, per l'efficacia e la rapidità con cui ha gestito un iter così complesso, chiudendo una fase attesa da una generazione”. Il progetto, relativo al Lotto 1 della Variante, ha un investimento complessivo pari a 92.135.019,40 euro.

Si apre ora la fase operativa con un cronoprogramma stringente. Bergesio: “Si procederà immediatamente alla redazione del Progetto Esecutivo per recepire le prescrizioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'obiettivo è concludere la progettazione entro gennaio 2026. L'accelerazione sulla progettazione esecutiva consentirà di anticipare l’indizione della gara d’appalto, con l’obiettivo di consegnare i lavori entro la fine del 2026”. "La scelta di sviluppare subito la progettazione esecutiva ci permette di guadagnare mesi preziosi, rispondendo con celerità alle attese della popolazione e delle imprese locali”, aggiunge il Senatore cuneese. L'infrastruttura è strategica per migliorare la sicurezza e la vivibilità della Valle Stura, deviando il traffico pesante fuori dal centro abitato di Demonte.

“Meno traffico, più sicurezza, più qualità della vita: è un tassello irrinunciabile per rendere il Piemonte montano più accessibile e competitivo, dimostrando che la collaborazione inter-istituzionale porta risultati concreti”, conclude il Senatore Bergesio.