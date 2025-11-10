A Niella Tanaro al via la quinta edizione del corso di scultura su legno

Il comune di Niella Tanaro, in collaborazione con l’Associazione “Lj poeta del Bosch” di Bernezzo, visto l’esito molto positivo riscontrato nelle precedenti quattro edizioni, organizza anche quest’anno la quinta edizione del corso di scultura su legno.

La presentazione dell’iniziativa avrà luogo mercoledì 26 novembre 2025, alle 21, mentre le esercitazioni di laboratorio inizieranno lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 20.30 e proseguiranno, con lo stesso orario, nelle settimane successive nei giorni di lunedì e mercoledì, per un totale di 15 serate.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la sala polivalente degli impianti sportivi niellesi, sita in Niella Tanaro – Via Lesegno 1.

L’iniziativa è rivolta a tutte le fasce d’età, sia per principianti che per quelli già esperti e tutti potranno trarne beneficio: i ragazzi/e per recuperare una manualità spesso poco presente, gli adulti per alleggerire la loro mente sempre più pressata quotidianamente da ansia, stress e tensione tipiche dei nostri tempi, gli anziani per stimolare l’uso delle mani e ricercare uno stile di vita attivo ed impegnato, finalizzato a far emergere il positivo della loro vita e attivare i benefici della propria autostima.

I partecipanti verranno seguiti ed aiutati da istruttori appassionati ed esperti scultori che operano da sempre in regime di volontariato: sono loro la struttura portante dell’associazione bernezzese, attiva da 14 anni, durante i quali hanno seguito, senza fine di lucro e animati da tanta passione per la scultura, quasi 700 allievi.

Vi aspettiamo per far conoscere l’iniziativa e siete tutti invitati anche solamente per provare.