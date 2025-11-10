A Niella Tanaro in scena “Dolci Delitti”

Niella Tanaro ospiterà la commedia di Daniele Angj "Dolci delitti". L'iniziativa, promossa dalla UILT piemonte, in collaborazione tra i Commedianti Niellesi e l'Associazione Piccola Compagnia del Giglio di Moncalieri, è in programma sabato 15 novembre alle 21 nella sala polivalente.

"L’evento - spiegano i Commedianti Niellesi - è stato promosso dalla UILT Piemonte per dare la possibilità, alle compagnie che non dispongono di una sala teatrale permanente di poter mettere in scena i loro lavori. Abbiamo accettato di buon grado di ospitare una compagnia, cadendo la scelta proprio sull’Associazione del Giglio di Moncalieri. Le serate coinvolgeranno pertanto diverse compagnie in luoghi diversi dando così vita ad una conoscenza e collaborazione tra le varie compagnie amatoriali.

Ringraziamo la UILT Piemonte per l’impegno profuso ad organizzare l’evento con la speranza che il tutto possa avere un seguito negli anni futuri".

L'ingresso allo spettacolo costa 10 euro ed è omaggio per i ragazzi fino ai 18 anni e per i Commedianti Niellesi.

PER INFO E PRENOTAZIONI: Ferrero Claudia 3312986821