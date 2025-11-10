Gita in Valle Grana per "Anziani.com, la comunità che fa per Noi”

Per salutare il mese di ottobre, con i suoi colori e atmosfere, gli anziani del progetto “Anziani.com, la Comuità che fa per Noi”, hanno deciso di passare una giornata tra le meraviglie naturali offerte dalla Valle Grana.

La giornata è iniziata dalla suggestiva frazione San Pietro di Monterosso Grana, punto di partenza per la rigenerante passeggiata nei boschi.

"Il percorso, - spiegano - ben segnalato, è stato scelto dalle esperte guide naturalistiche che ci hanno accompagnato durante tutta la giornata e che fanno parte dell’associazione “La Cevitou”, che gestisce l’Ecomuseo Terra del Castelmagno, assicurando un’immersione completa nella storia e nell’ambiente della valle. L’itinerario del mattino ha attraversato gli affascinanti boschi di Castagni e Faggi che proprio in questo periodo si tingono di tante sfumature di giallo, rosso, arancione, e che incorniciano il tutto in modo magico e incantevole. L’aria fresca, il fruscio e lo scricchiolio delle foglie al nostro passaggio, le chiacchiere scambiate durante la camminata...una mattinata terapeutica sia per il corpo che per lo spirito!".

I partecipanti hanno poi pranzato presso l’Agriturismo “il Falco”, per poi visitare l’Ecomuseo Terra del Castelmagno.

La visita ha offerto uno spaccato sulla storia, la cultura occitana e l’identità della valle, con particolare attenzione alla produzione del Castelmagno, rinomato formaggio del luogo.

Un momento molto atteso e divertente è stato l’itinerario tra i “Babaciu”, testimonianza di come, con ingegno, si riesce a mantenere viva una piccola frazione.

"Queste figure - raccontano i partecipanti -, realizzate con fieno e vestite con abiti tradizionali, animano tutto il paese che diventa un vero e proprio museo a cielo aperto, rievocando scene di vita quotidiana del passato: possiamo trovare la maestra, l’arrotino, il panettiere, il falegname, il pescatore e molti altri; le guide hanno saputo dare voce a tutti questi personaggi in modo unico, suscitando in noi spettatori sorrisi e anche aneddoti personali, trasformando questa visita in un curioso tuffo nel passato.

Questa gita si è conclusa con successo e soddisfazione da parte di tutti: l’equilibrio tra l’esercizio fisico e l’avventura del mattino e l’arricchimento culturale del pomeriggio ha fatto di questa giornata un esempio di invecchiamento attivo: la Valle Grana si è rivelata una destinazione ideale, capace di offrire bellezza naturale e culturale tutta da scoprire".