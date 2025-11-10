“I primi 1000 giorni del bambino”: ad Alba un convegno sullo sviluppo e la salute nei primi anni di vita

Si apre ad Alba un nuovo percorso di incontri dedicato alla crescita e alla salute nei primi anni di vita.

Il Centro di Riabilitazione Ferrero ospiterà, venerdì 21 novembre, dalle 14.00 alle 19.30, il convegno “I primi 1000 giorni del bambino – Lo sviluppo neuropsicomotorio”, un convegno scientifico e divulgativo che riunisce professionisti, famiglie e operatori sanitari attorno a un tema centrale per il benessere dell’infanzia.

L’iniziativa, promossa da Whynet Srl (Provider ECM nazionale n. 8060) in collaborazione con il Centro di Riabilitazione Ferrero, si svolge con il patrocinio della Città di Alba, dell’ASL CN2, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo e della SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e con la collaborazione di Zonta Club Alba Langhe Roero, Rotary Club Alba e Lions Clubs.

Un importante sostegno corale che testimonia l’attenzione del territorio verso la diffusione della cultura della salute e della prevenzione sin dai primi anni di vita.

I primi mille giorni di vita rappresentano una fase decisiva: è in questo periodo che genetica, ambiente e stili di vita dei genitori incidono in modo profondo sulla crescita fisica, emotiva e cognitiva del bambino. Il convegno approfondirà questi aspetti, offrendo chiavi di lettura e strumenti concreti per comprendere come costruire salute e benessere fin dall’inizio.

L’iniziativa è accreditata ECM (4 crediti formativi) per tutte le professioni sanitarie ed è gratuita fino a esaurimento posti, con accesso riservato a chi si iscrive online sul sito www.why-net.it (sezione CONGRESSI ECM).

Conduzione scientifica e direzioni sanitarie coinvolte

La conduzione scientifica è affidata al Dott. Giovanni Asteggiano e alla Dott.ssa Silvia Moglia, che coordineranno i lavori insieme a un ampio gruppo di specialisti dell’età evolutiva.

Il convegno si aprirà con gli interventi introduttivi della Dott.ssa Ilaria Negro, Direttore S.C. di Pediatria dell’ASL CN2, e del Dott. Giovanni Chiavazza, Responsabile scientifico del Centro di Riabilitazione Ferrero.

La prima sessione sarà moderata dalla Dott.ssa Elisa Colombi, Direttore Neuropsichiatria Infantile dell’ASL CN2, sottolineando la sinergia tra ambito ospedaliero e riabilitativo mentre la seconda sessione vedrà la supervisione del Dott. Giovanni Asteggiano.

Programma e contenuti

Nel corso del pomeriggio si alterneranno relazioni dedicate a tutti gli aspetti chiave dei primi 1000 giorni di vita del bambino.

Dalla genetica all’ambiente, dall’allattamento al linguaggio, il percorso offrirà una visione completa dello sviluppo neuropsicomotorio, approfondendo i momenti più delicati del primo anno di vita.

Tra i temi trattati:

Genetica, epigenetica e apprendimento (G. Asteggiano)

Il pianto e il linguaggio (L. Ambrogio)

Il sonno del lattante e la regolazione relazionale (S. Mozzone)

Allattamento e segnali di salute: un approccio integrato (L. Bovo, S. Cilenti)

Sviluppo e maturazione della motricità (S. Moglia)

Sviluppo dei processi attentivi (R. Lingua)

Svezzamento e alimentazione (R. Bianco)

Il gioco nei primi 12 mesi (S. Giacosa)

La sicurezza e le emergenze (A. Serra)

Paure e capricci (C. Puliga, E. Marengo)

L’acquaticità: piacere, senso motorio e stimolo maturativo (F. Bussolino)

La musica come stimolo relazionale e cognitivo (C. Manfredi)

La giornata sarà arricchita da un dibattito aperto con il pubblico, che vedrà il contributo di Alice Macciò come discussant, offrendo un punto di vista esperienziale dal lato dei genitori.

Faculty

La faculty del convegno è composta da un team multidisciplinare di professionisti: Laura Ambrogio – Logopedista SC NPI ASL CN2; Giovanni Asteggiano – Neurologo e NPI, Direttore Sanitario Centro Riabilitazione Ferrero; Riccardo Bianco – Pediatra; Lorenza Bovo – Osteopata; Federica Bussolino – Infermiera / Acquaticità; Giovanni Chiavazza – Psicologo, Responsabile scientifico Centro Riabilitazione Ferrero; Stefania Cilenti - Infermiere e Consulente in Allattamento IBCLC; Patrizia Dassi - Medico NPI ASL CN2; Elisa Colombi – Direttore Neuropsichiatria Infantile ASL CN2; Stefania Giacosa – Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva TNPEE SC NPI ASL CN2; Roberto Lingua – Neuropsicologo Centro Riabilitazione Ferrero; Alice Macciò – TNPEE; Cinzia Manfredi – Musicoterapeuta; Elisabetta Marengo – Psicologa, Psicoterapeuta e Sessuologa Clinica; Silvia Moglia – Fisioterapista e TNPEE; Silvia Mozzone – Infermiera, Osteopata, Consulente allattamento IBCLC e del sonno; Ilaria Negro - Direttore S.C. Pediatria ASL CN2; Chiara Puliga – Psicologa danza movimento terapeuta; Alberto Serra – Pediatra.

Organizzazione e finalità

Il convegno è organizzato da Whynet Srl, Provider ECM nazionale (n. 8060) accreditato da Agenas, in collaborazione con il Centro di Riabilitazione Ferrero.

Le iniziative promosse da Whynet si inseriscono in un percorso condiviso volto a valorizzare la formazione sanitaria di qualità e a promuovere la divulgazione dei temi trattati, rivolta al territorio e a un pubblico generico di ogni età e professione.

Iscrizioni e informazioni