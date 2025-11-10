Il Distretto del Commercio di Busca lancia Busca Pay

Il Distretto del Commercio di Busca, nato su iniziativa della Regione Piemonte (LR. 13/2020) per sostenere il commercio locale e promuovere una nuova politica di sviluppo territoriale basata sulla collaborazione tra imprese, associazioni e amministrazioni comunali, ha presentato oggi, lunedì 10 novembre, presso la Sala Consigliare del Comune, l'app Busca Pay, il punto di arrivo di un progetto finanziato con un bando del 2024.

Il Comune di Busca aveva ottenuto un finanziamento iniziale di 20mila euro, a cui si sono aggiunti 5.000 euro di risorse comunali per avviare le attività del Distretto. Il progetto, coordinato dal manager Marco Manfrinato, direttore di Confcommercio Cuneo, attraverso il bando regionale "Sostegno di progetti strategici dei Distretti del Commercio - 2023-2025", ha visto l'investimento di 50mila euro in arredo urbano, ampliando alcuni marciapiedi, adeguando alle normative sull'accessibilità per le persone con disabilità e arricchendo il centro storico con nuove fioriere e panchine.

Così, nel 2025 sono state sostenute 45 attività, di cui una nuova apertura, per un totale di 182mila euro erogati, a fondo perduto fino all'80% delle spese, favorendo il rinnovo delle vetrine, insegne, tende, dehor, attrezzature e il miglioramento della visibilità commerciale. Inoltre nel progetto rientra anche la realizzazione di due panchine dotate di schermo informativo, tramite le quali comunicare eventi, notizie e informazioni sulle attività locali. Le panchine "intelligenti", attualmente in fase di installazione, saranno posizionate alle due "porte" del centro della città, in piazza Savoia e piazza Regina Margherita.

Dopo gli aiuti diretti alle attività, il Distretto del Commercio di Busca, rinnovata la consolidata collaborazione con TabUI App, una piattaforma che offre ai residenti e visitatori informazioni utili su punti di interesse, strutture ricettive, ristorazione e prodotti tipici, fungendo da strumento di promozione del territorio a 360°, a conclusione del progetto, ha lanciato la nuova app Busca Pay.

"Attraverso la creazione dei Distretti è estato possibile fornire un sostegno concreto agli esercenti", spiega l'assessore al Commercio e alle Attività produttivo Diego Bressi. "Fin da subito la linea d'azione scelta è stata quella di destinare interamente alle attività l'importo del contributo regionale al quale ovviamente abbiamo contribuito con una parte di co-finanziamento previsto dal bando. La realizzazione di questa app è parte integrante e complementare degli interventi svolti fino ad ora e permetterà di sviluppare una community capace di mettere in stretta relazione gli esercenti e i consumatori".

Ma quindi, che cos'è Busca Pay?

L'app è dedicata alla fidelizzazione dei clienti e alla promozione della rete commerciale cittadina. È stata progettata da GD System, che ha pensato a una piattaforma che connette esercenti e clienti, creando un sistema di circolarità economica che rafforza la relazione tra commercianti e cittadini: consente ai commercianti di promuovere la propria attività, una vera e propria vetrina digitale, mentre per i consumatori offre l'ingresso in una community locale, con la possibilità di accumulare vantaggi economici da utilizzare in tutte le attività, restando aggiornati su eventi, offerte e novità.

"Lo sviluppo di uno strumento che mette in rete gli esercenti e i consumatori rappresenta la naturale evoluzione di un percorso di rilancio delle economie urbane. Uno strumento facile e intuitivo a disposizione della generalità dei cittadini da utilizzare con una normalissima card elettronica o uno smartphone", spiega il sindaco di Busca Ezio Donadio.

"Il vantaggio di questa app è che l'utente riceve una Fidelity Card, che volendo può essere fisica, anche per includere la comunità di cittadini meno digitali e dare la possibilità di utilizzare gli sconti a tutta la famiglia tramite un solo account. Per ogni acquisto il cliente riceve una percentuale di cashback. Questo, accreditato sulla carta, è spendibile poi in tutti gli altri esercizi di Busca. Per Natale, inoltre, verrà attivata la modalità dei codici sconto dedicati, sperando che l'app sia già utilizzata a pieno regime", spiega Mahmoud Diop, web developer della GD System.

"Mi stupisco di come le zone riescono a rispondere in maniera efficace a problemi del commercio attuale. Il commercio non è morto, ma si deve adeguare alle nuove tendenze", commenta Roberto Ricchiardi, presidente Confcommercio Cuneo.

"Busca Pay è uno strumento attuale ed efficace, che concretizza la possibilità per un negozio locale di entrare nel mondo digitale connettendosi con il cliente in un momento in cui l'acquisto si fa online h24. Non è una piattaforma di vendita, ma un circuito commerciale digitale, per cui serve una massiccia adesione degli esercenti: più imprese aderenti significa più consumatori soddisfatti, e di conseguenza più aziende che aderiscono al servizio", dichiara Marco Manfrinato, manager del progetto e direttore Confcommercio Cuneo.

L'app, a cui hanno già aderito una trentina di esercenti, sarà operativa da domani, martedì 11 novembre, così da essere attiva durante il periodo degli acquisti natalizi, soprattutto in vista dei mercatini di Natale che animeranno Busca il 14 dicembre.

Completano il progetto percorsi formativi rivolti alla scuola dedicati all'educazione al consumo consapevole e all'uso di nuovi strumenti digitali per la promozione del territorio. Inoltre, è stato pensato un videocorso formativo per i commercianti che punta sull'educazione al marketing digitale, con focus sulla comunicazione social per portare i cittadini all'acquisto sul territorio.



Informazioni utili

Busca Pay è disponibile su:

• Android (Google Play Store)

· Apple (App Store)