Piemonte, dal 15 novembre scatta l'obbligo di gomme invernali

Anas ricorda che dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026 è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle strade statali del Piemonte maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

L’obbligo riguarda tra le altre la SS20 “del Colle di Tenda” da Carmagnola (km 21,456) al Confine di Stato (km 110,401), la SS20 var “Variante di Racconigi” da Racconigi (km 0) a Cavallerleone (km 7,570), la SS20 dir-a “Nuova Bovesana” da Roccavione (km 0) a Cuneo (km 2,235), la SS21 “della Maddalena” da Beguda (km 2,700) ad Argentera (km 59,708), la SS28 “del Colle di Nava” da Genola (km 0) a Ponte Nava (km 94,944), la SS231 “di S. Vittoria” da Asti (km 0) a Cuneo (km 82,560), la SS582 “del Colle di S. Bernardo” da Garessio (km 0) al Confine regionale (km 15,700), la SS589 “dei Laghi di Avigliana” da Avigliana (km 3,960) a Saluzzo (km 61,131), la SS662 “di Savigliano” da Savigliano (km 15,500) a Saluzzo (km 27,000), la SS702 “Tangenziale Ovest di Bra” dal km 0 al km 7,123, la SS704 “Tangenziale di Mondovì” dal km 0 al km 9,300, la SS705 “di Cuneo” dal km 0 al km 4,640, la SS705 dir “di Cuneo” dal km 0 al km 0,730, la SS760 “Tangenziale Est di Saluzzo” dal km 0 al km 3,969 e relative complanari.

L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale. Durante il periodo di validità del provvedimento i ciclomotori e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in atto.

Inoltre, lungo la SS 21 “del Colle della Maddalena”, in caso di nevicate potrà essere interdetta la circolazione notturna fra le ore 20 e le ore 7 del giorno successivo nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708). Il divieto potrà essere istituito anche per il pericolo di valanghe.

Sempre lungo la statale 21 “del Colle della Maddalena”, tra Borgo San Dalmazzo (km 2,700) e il confine di Stato (km 59,708), in concomitanza con precipitazioni in atto e fondo sdrucciolevole è istituito l’obbligo di catene montate per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate. In caso di precipitazioni persistenti e fino a cessata necessità i mezzi pesanti, esclusi i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, potranno essere indirizzati in uscita dalla statale all’altezza della rotatoria di Borgo San Dalmazzo (km 1,200) e a Vinadio (km 29,700).

Sulla SS28 “del Colle di Nava” tra Lesegno (km 46,700) e Ponte di Nava – confine regionale (km 94,944), è disposto l’obbligo di catene montate per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate in concomitanza con precipitazioni in atto e con fondo sdrucciolevole.

Inoltre, in caso di necessità, al fine di prevenire blocchi della circolazione si potrà effettuare la regolazione del transito dei mezzi superiori alle 3,5 tonnellate tramite l’instradamento sulla viabilità secondaria in direzione sud all’altezza di Ceva (km 55,300) e in direzione nord a Garessio (km 77). Il provvedimento, che non riguarda i veicoli del trasporto pubblico locale, resterà in vigore fino a cessata necessità.

