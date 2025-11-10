Cuneo, Ramello presenta il libro "Autostop attraverso l'Himalaya"

Giovedì 13 novembre alle ore 19.45, in occasione di "Aperitivo in viaggio", lo scrittore giramondo cuneese Sebastiano Ramello presenterà al Club La Contrada (contrada Mondovì 5, Cuneo) la sua ultima pubblicazione "Autostop attraverso l'Himalaya". L'ingresso è libero.

Il libro racconta uno dei viaggi più affascinanti dell'autore, compiuto a pollice alzato nel continente asiatico attraverso le carreggiate più alte del Pianeta fino a raggiungere il cuore dell'Himalaya. Si tratta del terzo titolo di Ramello distribuito a livello nazionale.

Sebastiano Ramello è nato nel 1973 a Fossano e ha dedicato la sua vita a viaggiare per il mondo nei modi più vari: prima come backpacker, poi per lavoro come "wine ambassador", dando vita alla prima ricerca al mondo sull'intolleranza alimentare legata alle istamine, chiamata Low Histamines.

La vita da globetrotter lo ha visto percorrere innumerevoli volte le strade dell'India, sia come fotoreporter che come esploratore: ha attraversato su un dromedario il deserto del Thar per oltre 650 chilometri, ha viaggiato a cavallo di una vecchia motocicletta, ha fatto autostop in Himalaya, ha scalato alcune vette in solitaria in Ladakh, ha navigato su una canoa tribale le Backwater del Kerala e ha vissuto in una grotta lungo il fiume Gange con un Sadhu (santone indiano).

Ha compiuto numerosi viaggi in Messico, Guatemala, Pakistan, Nepal e in gran parte del Sud Est asiatico. Ha percorso, per piacere e lavoro, la Cina in lungo e in largo. In autostop ha attraversato Vietnam, Cambogia, Thailandia, Myanmar, Laos e il sud della Cina. Su una canoa canadese ha esplorato parte della Svezia e in barca a vela le Isole Canarie e il Mediterraneo.

Amante di sport estremi, dall'arrampicata al kayak alpino, è anche appassionato di fotografia e video. Ha scritto e collaborato con quotidiani e riviste in Usa, Hong Kong, Cina e Italia.

Con la casa editrice Echos ha già pubblicato "La Maschera", thriller/giallo integrale ispirato a fatti di attualità, e "In viaggio con Maneki", narrativa di viaggio in barca a vela.

L'appuntamento di giovedì 13 novembre al Club La Contrada rappresenta un'occasione per scoprire le avventure himalayane di Ramello in un incontro aperto a tutti gli appassionati di viaggi e letteratura d'avventura.