"L'umanità in transito": Emmaus scende in campo per i migranti del "Massi"

Dopo l'emozionante incontro di presentazione del libro di Alaa Faraj di venerdì scorso, Emmaus Cuneo questo fine settimana organizza altri due eventi finalizzati a conoscere e sostenere il prezioso lavoro umanitario del rifugio Massi di Oulx a favore dei migranti in transito.

Venerdì 14 alle ore 21, presso la sala del CDT di Largo Barale n°1 di Cuneo, l'appuntamento dal titolo "L’umanità in transito - L'esperienza di accoglienza del rifugio fraternità 'Massi' di Oulx" è con Luca Guglielmetto, volontario e referente del rifugio, introdotto da Andrea Marino, presidente di Emmaus Cuneo.

Nel mese di settembre 2018 è stato inaugurato a Oulx il centro di accoglienza Rifugio Fraternità Massi destinato ai migranti di passaggio in alta Valle di Susa. Nato con lo scopo di far fronte all’emergenza migranti esclusivamente dal punto di vista umanitario, offre un servizio di accoglienza libero e anonimo per migranti in transito che sfidano il freddo e la montagna nella notte della speranza alla ricerca di un futuro migliore.

Sabato 15 novembre si svolgerà invece una vendita straordinaria a favore del rifugio, a cui andrà l'intero incasso, nei mercatini solidali Emmaus di Boves, in via Mellana n°55 (h 9,00/12,00 - 14,00/18,00), di Cuneo, in via Dronero n°6 (h.15,30/19,00) e di Mondovì, in P.za San Pietro n°1 (9,30/12,30 - 15,00/19,00). Per l'occasione il mercatino solidale di Boves offre sconti fino al 50% in vari settori.

Entrambe le iniziative sono a ingresso libero.

