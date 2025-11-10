 / Eventi

Mondovì, "Granda A.M.A." riparte con un nuovo direttivo e iniziative per il benessere fisico e mentale

Il martedì e giovedì sono attivi i gruppi sul Parkinson, gestione del lutto, energia e benessere emotivo

L’Associazione Granda A.M.A. ODV di Mondovì rinnova il proprio impegno a sostegno delle persone e delle famiglie del territorio, ripartendo con un nuovo direttivo e con tante iniziative dedicate al benessere psicologico e relazionale.

Obiettivo dell’associazione è creare e sostenere gruppi di auto mutuo aiuto, spazi di confronto e ascolto reciproco aperti a chi vive momenti di difficoltà legati alla sfera emotiva, relazionale, cognitiva o fisica.
Attraverso la condivisione delle esperienze, ogni partecipante può trovare sostegno, fiducia e nuove risorse interiori.

Gli incontri si svolgono ogni martedì e giovedì a Mondovì, e attualmente sono attivi i seguenti gruppi:

-Parkinson – per persone affette dalla malattia e i loro familiari;

-Gestione del lutto – per affrontare la perdita e ritrovare equilibrio;

-Energia – un percorso dedicato al rilassamento e all’ascolto di sé, per favorire armonia interiore e vitalità;

-Benessere emotivo – uno spazio dedicato a chi attraversa momenti di ansia, stress, depressione o stanchezza interiore, e sente difficoltà nel ritrovare serenità.

L’associazione ringrazia sentitamente il Comune di Mondovì per il supporto e la collaborazione, nonché per aver messo a disposizione gli spazi che permettono lo svolgimento delle attività e degli incontri.

Chi desidera ricevere sostegno o conoscere più da vicino le attività dell’associazione può contattarci ai seguenti recapiti: grandaamaassociazione@gmail.com 393 7888405

