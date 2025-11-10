 / Eventi

Eventi | 10 novembre 2025, 17:40

Prazzo celebra le Mancrenos, frutti dimenticati della tradizione

Domenica 16 novembre seconda edizione dell'evento tra raccolta e valorizzazione dei frutti antichi. Iniziativa promossa da Comune, Pro Loco ed Ecomuseo dell'Alta Valle Maira

In occasione della seconda edizione della Festa delle Mancrenos a San Michele di Prazzo è organizzata dalle aziende locali, dal Comune di Prazzo, dalla Pro Loco Prazzo e dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, una giornata laboratorio che coinvolge i partecipanti.

Le Mancrenos sono frutti di un prugnolo e si presentano tondi di colore blu-violaceo che maturano tra settembre ed ottobre, un tempo utilizzati per la produzione di un liquore fruttato.

Domenica 16 novembre riserva un ricco programma, a partire dal ritrovo alle 9 a BOrgata Chiesa di San Michele di Prazzo, cui seguirà la colazione presso la "Tano di Grich". Successivamente verranno formati i gruppi che partiranno per l'area di raccolta. Alle ore 15 è previsto il rientro e la presentazione del progetto con l'intervento di esperti. A seguire degustazione di prodotti locali.

Il Laboratorio sarà tenuto dalle aziende locali Alchimio d'Oc e Az. Agricola JalVert-Al Chersogno.

La partecipazione comprende colazione, raccolta, pranzo al sacco, degustazione e avvio alla trasformazione delle bacche con presentazione del progetto e l’intervento di esperti locali.

La partecipazione è gratuita, previa PRENOTAZIONE entro le ore 12 di sabato 15 novembre ai numeri 348.8097268 o 347.2483726.

Il ritrovo è per domenica 16 novembre 2015 alle ore 9.00 a San Michele di Prazzo.

L’evento si svolge con il contributo della Fondazione CRT nell’ambito del progetto “Esperienze partecipate del territorio dell'Ecomuseo Alta Valle Maira” e della Fondazione CRC nell’ambito del progetto “Percorsi Didattici&Laboratori dell'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira

