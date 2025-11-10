"Un sipario tra cielo e terra": torna la rassegna teatrale per famiglie a Saluzzo

Domenica 16 novembre prende il via la nuova stagione della rassegna teatrale "Un sipario tra cielo e terra, grandi e piccini a teatro", organizzata da Onda Teatro con il supporto della Regione Piemonte e del Consiglio Regionale del Piemonte, in collaborazione con Ratatoj aps. Giunta alla sua 23ª edizione, la manifestazione torna ad animare il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo con una proposta ricca di emozioni e magia per tutta la famiglia.

["Mondo"]

Il cartellone di questa edizione si articola in quattro appuntamenti domenicali, ognuno caratterizzato da una propria identità artistica. Si parte il 16 novembre alle 17 con "Soqquadro", produzione del Teatro del Piccione, uno spettacolo, consigliato dai 3 anni in su, che promette di coinvolgere i più piccoli sin dalle prime battute. A gennaio, precisamente domenica 11 gennaio 2026 alla medesima ora, arriva "Dolcemiele" a cura di Dispari Teatro, adatto dai 5 anni in su, seguito da "Mondo" della Compagnia Anfiteatro il 1° febbraio 2026, sempre alle 17.

["Dolcemiele"]

Conclude la rassegna l'8 marzo 2026 lo spettacolo "Il pianeta lo salvo io", presentato da Teatro della Caduta nell'ambito del Green Days Festival, una produzione, consigliata dai 6 anni in su, che unisce intrattenimento e sensibilità ecologica.

["Il pianeta lo salvo io"]

Tutti gli spettacoli si svolgeranno presso il Cinema Teatro Magda Olivero alle ore 17, con biglietti disponibili in loco da un'ora prima dello spettacolo. L'ingresso intero costa 6 euro, mentre è previsto un ridotto a 5 euro per i bambini sotto i 10 anni e l'accesso gratuito per i bimbi fino a 3 anni. Sono inoltre disponibili convenzioni per gli enti.