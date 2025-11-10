Cuneo: l'Ospedale S. Croce apre le porte agli specialisti di Dermochirurgia

Venerdi 14 e sabato 15 novembre è in programma a Cuneo la prima edizione delle Giornate Cuneesi di Dermochirurgia. L’evento, organizzato dal dipartimento di Area Chirurgica (diretto da Andrea Puppo), struttura dipartimentale Day e Week Surgery (responsabile Giorgio Giraudo) si terrà presso l’ospedale S. Croce (salone di rappresentanza, primo piano con ingresso da via Michele Coppino 26), ha la finalità di favorire la diffusione di conoscenze inerenti le tecniche avanzate e le pratiche applicate in dermochirurgia ed è rivolto a medici, infermieri e farmacisti sia dell’azienda ospedaliera S. Crocee Carle sia di altre aziende interessate.

Il convegno si articolerà in relazioni, letture magistrali, una tavola rotonda e l’illustrazione di casi clinici.

Per l’iniziativa è stato richiesto il Patrocinio a Fondazione Ospedale Cuneo ETS, HORMA, Lilt, Ordine dei Medici della provincia di Cuneo, Società italiana di chirurgia ambulatoriale e day surgery e Società italiana di dermatologia chirurgica oncologica, correttiva ed estetica.