A Grinzane focus sui nuovi ruoli e le sfide delle IG dopo il Regolamento UE 2024/1143

Sabato 15 novembre, presso la sala convegni dell’Enoteca Cavour al Castello di Grinzane, si terrà l’annuale convegno dell’Unione Giuristi della Vite e del Vino (UGIVI) dal titolo: “Dal Consorzio di Tutela al Consorzio di Gestione: nuovi ruoli e sfide alla luce del Regolamento (UE) 2024/1143”.

L’incontro sarà l’occasione per analizzare, con un approccio pratico e interdisciplinare, la trasformazione dei consorzi dei produttori agroalimentari, e vitivinicoli in particolare, da tradizionali “consorzi di tutela” a veri e propri consorzi di gestione delle Indicazioni Geografiche (IG).​

Il Regolamento UE 2024/1143, entrato in vigore il 13 maggio 2024, rafforza il ruolo dei gruppi di produttori, che diventano soggetti gestori delle IG e non più semplici custodi del nome. I consorzi sono chiamati a svolgere compiti più ampi: gestire i controlli interni sui membri, promuovere e valorizzare il marchio, migliorare qualità, reputazione e sostenibilità dei prodotti, vigilare sul mercato e prevenire pratiche scorrette, anche online. Possono inoltre agire erga omnes per tutelare l’IG, promuovendo una distribuzione più equa del valore lungo la filiera e sostenendo investimenti in qualità e sostenibilità.

Per i consorzi italiani questo comporta l’adeguamento degli statuti e della governance, l’adozione di strumenti di monitoraggio e valorizzazione della filiera, l’uso sistematico dei canali digitali e la formazione continua dei membri su normativa UE, tecniche di produzione sostenibile e controllo qualità. L’obiettivo è trasformare il consorzio da semplice ente di tutela a soggetto attivo nella gestione dell’IG, nella promozione, nella sostenibilità e nello sviluppo commerciale e reputazionale del prodotto. La presenza di autorevoli relatori di altri paesi europei contribuirà allo scambio di preziose informazioni ed esperienze. ​

UGIVI, attraverso i propri eventi, intende offrire – sottolinea il Presidente UGIVI, Diego Saluzzo – stimolo e supporto ai consorzi in questo percorso, nell’ambito del progetto culturale di informazione giuridica che l’associazione svolge con il contributo dei soci e il sostegno di istituzioni ed enti patrocinatori.

Accademia di Agricoltura è sempre a fianco di UGIVI - conclude il Presidente di Accademia, Marco Devecchi - nello sviluppo di temi importanti nel settore agroalimentare