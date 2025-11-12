Al via i lavori per il nuovo asilo nido di Marene: un progetto Pnrr per le famiglie e il futuro del paese

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido di Marene, un intervento di grande rilievo inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Il progetto complessivo, seguito dall’assessore all’Istruzione Alessandra Testa, prevede un investimento di 760 mila euro, di cui 480 mila coperti dal finanziamento Pnrr e circa 280 mila provenienti dall’avanzo di amministrazione comunale.

L’amministrazione sta inoltre valutando la possibilità di accedere a nuovi bandi ministeriali o di fondazioni bancarie per reperire ulteriori risorse e ridurre così la quota a carico del Comune.

Il nuovo nido troverà casa all’interno della storica “Casa del Custode” di Palazzo Galvagno, con ingresso nella piazzetta del Convento, una posizione comoda e accessibile anche grazie alla presenza di un parcheggio. L’accesso principale condurrà direttamente al giardino interno, che diventerà lo spazio giochi all’aperto per i bambini.

(Il sindaco Alberto Deninotti presenta la struttura del nuovo asilo nido)

Il sindaco di Marene, Alberto Deninotti, ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori:

“Iniziano in questi giorni i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido nel nostro paese, che potrà accogliere 8 lattanti e 16 divezzi in un contesto unico e suggestivo come quello del parco di Palazzo Galvagno, un luogo sicuro e protetto.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli assessori, i consiglieri, i dipendenti comunali, il segretario e i tecnici che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto.

Si tratta di un’opera pensata per la comunità e, in particolare, per le famiglie del nostro paese. L’asilo nido rappresenta un importante investimento per il paese, con la possibilità di favorire la crescita demografica attirando nuove famiglie”.

Il Comune rivolge inoltre un ringraziamento a quanti, in passato, avevano creduto e investito nel baby parking, un servizio che ancora oggi rappresenta un sostegno prezioso per molte famiglie del territorio.

Nonostante alcune difficoltà iniziali legate ai tempi di approvazione del progetto e ai pareri della Soprintendenza, l’iter è proseguito regolarmente grazie al lavoro sinergico dell’amministrazione comunale e degli uffici tecnici, che hanno garantito il rispetto delle scadenze previste.

L’intervento comprende lavori strutturali e impiantistici, oltre agli adeguamenti antisismici necessari. Gli spazi interni saranno organizzati per favorire funzionalità e comfort: le due campate laterali della Casa del Custode diventeranno salone e sala da pranzo, mentre al piano terra troveranno posto l’area accoglienza e la zona nanna. Al piano superiore saranno collocati i servizi e la sezione dedicata ai lattanti.

Non è prevista una cucina interna, ma un locale attrezzato per il riscaldamento dei pasti. La struttura potrà ospitare 24 bambini, suddivisi in tre sezioni da otto: una per i lattanti e due per i divezzi.

Un valore aggiunto del progetto sarà la prossimità con l’orto didattico, realizzato in collaborazione con Slow Food, che offrirà ai piccoli un’occasione di apprendimento a contatto con la natura.

L’apertura del nuovo nido è prevista per settembre del prossimo anno scolastico, con l’obiettivo di offrire alle famiglie marenesi un servizio educativo di qualità e un concreto supporto alla genitorialità.