Estate solidale in Brasile: Casa do Menor cerca volontari per cambiare il mondo (e se stessi)

L'estate 2026 può diventare un'estate che cambia la vita. Per chi sente il desiderio di mettersi in gioco, di donare tempo ed energie per un mondo più giusto, Casa do Menor propone un'esperienza unica di volontariato e cittadinanza globale nei suoi centri comunitari in Brasile.

I volontari avranno l'opportunità di condividere la quotidianità di chi, ogni giorno, accoglie bambini e ragazzi in difficoltà, prepara pasti caldi per il popolo di strada, accompagna giovani nello studio e nella formazione professionale.

Chi partirà con l'idea di dare, tornerà con il cuore pieno: di gratitudine, di sorrisi, di nuovi sguardi sul mondo e su se stesso.

Durante l'esperienza i partecipanti saranno accompagnati da un referente italiano e un'equipe brasiliana.

Il viaggio solidale rappresenta anche un'occasione per conoscere da vicino la realtà di Rio de Janeiro, con una visita guidata alla città.

Prima della partenza, è previsto un percorso di formazione obbligatoria, pensato per preparare al meglio i volontari e permettere loro di vivere con consapevolezza ogni momento.

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 10 gennaio: adesso è il momento degli incontri informativi, per conoscere il programma, chiarire eventuali dubbi e ascoltare le testimonianze dei volontari appena tornati dal Brasile. L'appuntamento è per sabato 15 novembre alle ore 15 al Monastero di San Biagio; per chi non riuscisse a presenziare, è disponibile anche la possibilità di collegarsi da remoto.