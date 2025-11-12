"Lo sport fortifica, lo studio nobilita": grande successo per la 18ª edizione

Teatro Boglione Politeama tutto esaurito sabato 8 novembre a Bra per la diciottesima edizione di "Lo sport fortifica, lo studio nobilita", iniziativa che ha celebrato le eccellenze sportive e scolastiche del territorio cuneese. Ben 127 studenti hanno partecipato attivamente al progetto dell'anno scolastico 2024/25, con 14 borse di studio assegnate e 8 menzioni d'onore conferite ai più meritevoli.

L'evento, nato nel 2007 da un'idea dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Bra, è oggi coordinato dall'AIDO Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero, che ha saputo costruire una rete di collaborazioni significative. Tra i partner dell'iniziativa figurano la Fondazione CRC, il CSV Cuneo, l'Amministrazione Comunale di Bra, oltre ai Gruppi AIDO di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po, Saluzzo, Piasco e Valle Varaita. Il supporto è arrivato anche dal Ministero dell'Istruzione e del Merito di Cuneo e dalla testata "La Stampa".

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il sindaco di Bra Gianni Fogliato, Anna Guermani (coordinatore regionale donazioni di organi e tessuti per Piemonte e Valle d'Aosta), Marita Giubergia (coordinatore Ufficio Educazione Fisica MIM Cuneo), Paolo Barbero (fiduciario CONI Point Cuneo) e Marco Sgarbi (delegato regionale UNVS Piemonte e Valle d'Aosta).

Protagonisti della serata sono stati i campioni Massimo Vacchetto, otto volte scudettato nel pallone a pugno, and Claudio Girardi, presidente e giocatore del Torino FD con cinque titoli mondiali al suo attivo. I due atleti sono stati intervistati dal giornalista Renato Arduino in un coinvolgente talk show che ha catturato l'attenzione del pubblico.

Dopo l'esibizione delle atlete della New Twirling Bra, guidate dal presidente Rosangela Tibaldi, e la presenza del Gruppo AVIS braidese con il presidente Armando Verrua, sono state consegnate le borse di studio a quattordici giovani eccellenze: Marialuce Olivero, Alex Brossa, Virginia Galletto, Letizia Scozzai, Petra Langhetti, Noemi Lasagna, Beatrice Bressano, Sara Hadouz, Pietro Ronco, Matteo Molineris, Rebecca Concas, Francesco Matteodo, Lorenzo Politanò e Giulia Boggione.

Le menzioni d'onore sono andate invece a Eleonora Casasole, Tommaso Fogliatto, Martina Caruana, Emma Cornaglia, Simona Rachele Lanzano, Federico Berrino, Irma Asteggiano e Carlo Simon.

L'appuntamento è già fissato per la diciannovesima edizione, che si terrà nel 2026 al termine dell'anno scolastico 2025/26.