"Take Care! Again": al via a Busca il nuovo ciclo di sostegno per i caregiver

Il Comune di Busca, in collaborazione con il Consorzio Socio-assistenziale del Cuneese, lancia "Take Care! Again", un nuovo ciclo di incontri dedicato ai caregiver che quotidianamente assistono persone non autosufficienti. L'iniziativa, finanziata attraverso il Fondo di solidarietà comunale 2023, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di chi si trova a gestire situazioni di cura complesse e spesso emotivamente gravose.

Il percorso si articola in quattro appuntamenti che si terranno presso lo Spazio Incontri "Porta S. Maria" in Piazza Santa Maria a Busca, nei martedì 18 e 25 novembre, 2 e 9 dicembre, dalle ore 17.30 alle 19. Gli incontri sono pensati come uno spazio protetto e accogliente dove i caregiver potranno confrontarsi con esperti e con altre persone che vivono esperienze simili.

L'obiettivo principale del progetto è fornire strumenti pratici e supporto psicologico a chi si prende cura dei propri cari, affrontando tematiche quali la gestione delle situazioni difficili, l'attivazione di strategie di coping efficaci e la riduzione dei livelli di ansia e stress che inevitabilmente accompagnano il ruolo del caregiver. Un'attenzione particolare sarà dedicata alla condivisione delle esperienze personali, nella consapevolezza che il confronto con altri caregiver può rappresentare una risorsa preziosa per affrontare le sfide quotidiane.

"Take Care! Again" si inserisce in un più ampio programma di welfare di comunità promosso dall'amministrazione comunale, che riconosce il ruolo fondamentale dei caregiver familiari nel sistema di assistenza e la necessità di sostenerli adeguatamente. Prendersi cura di chi si prende cura diventa così una priorità sociale, nella consapevolezza che il benessere del caregiver si riflette direttamente sulla qualità dell'assistenza fornita alla persona non autosufficiente.