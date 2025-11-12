Colonnine per le ricariche in aumento a Cuneo: la città divisa tra sostenibilità e carenza di parcheggi

A Cuneo le colonnine di ricarica delle auto elettriche sono in decisa e rapida espansione. Ma non a tutti la cosa fa piacere, in particolare se vengono installate nelle aree centrali della città, dove i parcheggi scarseggiano.

Lo sa bene chi vive nei dintorni del viale degli Angeli, una delle zone più richieste dalle società che le gestiscono.

Stando ad alcuni siti, al momento quelle presenti sono 35, ma sono sicuramente di più, perché di recente sono state aggiunte quelle di via Massimo D'Azeglio e quelle nel parcheggio del Mercato delle Uve.

Non mancano le proteste dei residenti privi di garage, che lamentano, tra le altre cose, lo scarso utilizzo delle stesse.

"Noi non abbiamo più parcheggi, mentre le macchine elettriche sono pochissime e le aree per le ricariche sono sempre vuote. Eppure, il Comune continua a concedere le aree", si lamenta una donna che abita in via D'Azeglio e che a volte impiega più di venti minuti per trovare uno stallo dove lasciare la macchina, prima di poter andare a casa.

Un problema annoso quello dei parcheggi nei centri cittadini. Che a Cuneo è esploso solo negli ultimi anni.

Spoiler: ne verranno tolti ancora. Proprio per fare spazio alle colonnine di ricarica. La legge è chiara: ce ne deve essere una ogni 1000 abitanti.

Tradotto, a Cuneo, sull'intero territorio comunale, ne verranno installate circa 60. E tutti le vogliono piazzare nelle zone centrali, non nelle aree più periferiche.

E' l'assessore alla Mobilità Luca Pellegrino a spiegarlo con chiarezza: "Il Comune non ha le risorse per gestire l'installazione delle colonnine di ricarica. Lo fanno quindi le aziende private, con cui cerchiamo di avere un dialogo e in qualche modo di trattare, spingendo perché vengano distribuite su tutto il territorio. Sul viale, per esempio, ci sono quattro postazioni. E' una zona molto richiesta, quella, ma cercheremo di non farne installare altre, per quanto ci è possibile. Come Comune abbiamo poco margine: le ditte chiedono gli spazi e noi abbiamo l'obbligo di concederli".

A Cuneo ci sono tanti tipi di colonnine, in base alla rapidità di ricarica. I costi variano in base proprio ai tempi.

Da qualche tempo sono stati installati anche al Donatello e al San Paolo. Molto richiesti i centri commerciali, dove si può lasciare l'auto mentre si fa la spesa.

Ma sono le zone centrali le più ambite. E inevitabilmente riducono i parcheggi.

"Le colonnine sono obbligatorie. Noi Comuni non possiamo installarle e quindi cerchiamo di governare la situazione, ma è l'unico margine di intervento che abbiamo".