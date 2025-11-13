Bra, inaugurata la pista di atletica rinnovata del Palazzetto dello Sport

Il Palazzetto dello sport di Bra può contare ora su di una rinnovata pista di atletica. Nei mesi scorsi, infatti, si è proceduto ad un profondo aggiornamento della struttura, ora ancor più performante e moderna.

L’intervento, basato su di un progetto predisposto dalla Ripartizione Lavori Pubblici e dal tecnico incaricato dalla Polisportiva, aveva un valore di 160 mila euro, di cui una prima metà finanziati mediante il Bando Sport 2024 della Regione Piemonte vinto dall’associazione sportiva e la seconda da un contributo del Comune (80 mila euro di avanzo di amministrazione del 2023). Fondi che hanno permesso di procedere a una manutenzione straordinaria e a un restyling della pista.

Nello specifico, sono stati eseguiti la sostituzione del manto in gomma della pavimentazione della pista di atletica indoor, il rifacimento dei servizi igienici destinati al pubblico, l’installazione di un sistema wi-fi al fine di poter collegare la pistola “starter”, l’installazione di una telecamera che riprenda integralmente la pista di atletica collegata ad uno schermo di circa 90” installato di fronte alla tribuna principale del palazzetto, che permetterà così a tutti gli spettatori di vedere le gare comodamente seduti ai propri posti, il rifacimento della pavimentazione della palestrina di riscaldamento e il rinnovamento delle attrezzature utilizzate dagli atleti per il riscaldamento.

Il taglio del nastro della rinnovata struttura si è tenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 12 novembre. La cerimonia di inaugurazione è stata seguita da una manifestazione sportiva organizzata dall’Atletica Avis Bra Gas, la Festa dello sprint, che ha visto gli alunni delle scuole medie cittadine gareggiare sulla distanza dei 60 metri piani.