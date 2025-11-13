Il teatro sociale “Giorgio Busca” di Alba festeggia 170 anni dalla sua fondazione

La città di Alba celebra un importante traguardo culturale: i 170 anni del Teatro Sociale “G. Busca”, fondato nel 1855 e divenuto nel tempo uno dei luoghi più rappresentativi della vita artistica cittadina.

Per rendere omaggio a questo prestigioso anniversario, la Sala “Marianna Torta Morolin” ospiterà due giornate di iniziative pensate per raccontare la storia del teatro e farne riscoprire gli spazi, l’anima e il valore simbolico.

Sabato 22 novembre

La giornata inaugurale sarà dedicata alla scoperta del Teatro sociale con: “Oltre il Sipario”, tre visite guidate (alle ore 11, 15 e 17) per conoscere da vicino gli spazi, la storia e i segreti del sociale intitolato a Giorgio Busca.

Gli attori Massimo Barbero e Chiara Buratti accompagneranno i visitatori in un percorso esclusivo che condurrà il pubblico dietro le quinte. Testo e regia di Patrizia Camatel – Teatro degli Acerbi.

Alle ore 21 la programmazione prosegue con il Concerto Lirico “Affreschi in Musica”, un omaggio alla grande tradizione vocale italiana. Sul palco si esibiranno il soprano Lilia Shakirova, il tenore Alejandro Escobar e il baritono Francesco Coppa, accompagnati dal violinista Andrea Bertino e dal pianista Massimiliano Pinna, per una serata che unisce eleganza, emozione e raffinatezza musicale.

Domenica 23 novembre

La seconda giornata si apre alle ore 11 con nuove visite guidate teatralizzate “Oltre il Sipario”, durante le quali il racconto degli attori guiderà il pubblico in un’esperienza immersiva tra passato e presente.

Alle ore 18:30, un momento speciale sarà dedicato alla narrazione della lunga vita del Teatro Sociale “G. Busca”: dalla sua nascita nel 1855, attraverso gli anni di splendore, le stagioni di silenzio e la successiva rinascita. Un luogo che, da 170 anni, continua a essere testimonianza viva di tenacia e amore per la cultura. Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo.

Chiuderà la serata, alle ore 21, il concerto della Banda “Città di Alba”, che festeggia i suoi 120 anni, diretta dal maestro Claudio Taretto. Un evento celebrativo che intreccia la storia del teatro con quella di un’altra importante istituzione cittadina.

Due giorni di musica, storia ed emozione per celebrare 170 anni di cultura.

Gli eventi si svolgeranno al Teatro “G. Busca” – Sala M. Morolin.

Le visite guidate prevedono prenotazione obbligatoria al link:

https://www.visitlmr.it/it/esperienze/oltre-il-sipario-alba

Tutti gli altri appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.