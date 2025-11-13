Smart Village e beni culturali: sinergie fra GAL e CRC [VIDEO E FOTO]

Presentati mercoledì 12 novembre, nella sede del GAL di Bossolasco, i tre nuovi strumenti finanziari per l’area degli 82 Comuni del GAL Langhe Roero Leader, con l’obiettivo di promuovere progettualità smart e integrate.

Si tratta di due Bandi Pubblici del GAL – afferenti all’Intervento SRG06 LEADER del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte – e una Manifestazione di Interesse della Fondazione CRC, ognuno con propri perimetri di azione, tra loro demarcati ma complementari. La pubblicazione sincronizzata mira ad ampliare le opportunità, creare sinergie e ottimizzare l’utilizzo delle risorse, che complessivamente ammontano a 1,4 milioni di euro.

A parlarne davanti ad una platea formata da sindaci, amministratori, rappresentanti di associazioni e di aziende private, sono intervenuti il presidente del GAL Langhe Roero Leader Massimo Gula, il direttore dello stesso ente Giuseppina Casucci, e per Fondazione CRC, Valentina Dania e la consigliera Giovanna Margiaria.

Il Bando del GAL n. 1/2025 SRG07 Smart Village ha una dotazione di 800mila euro di risorse pubbliche, e finanzia la creazione e l’attuazione di Strategie Smart Village: si tratta di una modalità innovativa per realizzare progetti di sviluppo co-costruiti da gruppi di cooperazione formati da enti pubblici e/o privati.

Lo scopo è intervenire su di una situazione locale di interesse comunitario per migliorarla, con una visione partecipativa in cui ogni partner contribuisce attivamente al tema individuato. Quattro gli ambiti proposti: 1) Biodiversità agroalimentare, cibo e filiere locali; 2) Fruibilità e accessibilità dei beni culturali; 3) Mobilità sostenibile; 4) Biomassa agricola.

Per il Bando Smart Village, al fine di supportare le comunità locali sotto il profilo metodologico di co-costruzione di progetti innovativi e favorire la creazione di partenariati territoriali, il GAL, in collaborazione con la Camera di commercio di Cuneo, ha attivato un percorso di accompagnamento in tre incontri (20 novembre, 4 e 18 dicembre, dalle 14 alle 17.30) ad Alba presso l’Associazione Commercianti Albesi. Per gli aspetti tecnici e metodologici, opereranno a fianco del GAL i consulenti di Weco, impresa sociale specializzata in capacity building, formazione e facilitazione.

L’ambito dei beni culturali può contare su ulteriori risorse dedicate, quali il Bando del GAL n. 2/2025 SRD09.c Fruibilità e accessibilità dei beni culturali, con una dotazione di 400mila euro di risorse pubbliche, finanzia la riqualificazione dei beni per migliorarne l’esperienza di visita in termini di maggiore fruibilità e/o accessibilità per tutti.

Si finanzieranno interventi di recupero funzionale, volti a rendere possibile e sostenibile l’attivazione di percorsi, servizi e modalità di fruizione innovativi, inclusivi e duraturi; si evidenzia la possibile interazione con il Bando Smart Village, che sostiene la costruzione di reti di valorizzazione e promozione dei beni. Possono partecipare enti pubblici, fondazioni e associazioni non a scopo di lucro (purché riconosciute), enti religiosi civilmente riconosciuti.

Inoltre la Manifestazione di interesse della Fondazione CRC Cultura a porte aperte, con una dotazione di 200mila euro di risorse, intende favorire l’implementazione di una rete territoriale di beni culturali con accesso autonomo per incrementare le opportunità di visita e conoscenza territoriale, valorizzando le azioni già in essere della comunità locale. Il sistema proposto è quello della piattaforma “Cultura a porte aperte” in una formula “chiavi in mano”. Possono presentare candidatura enti pubblici e privati che, in base al proprio Statuto, risultino in linea con il Titolo IV, art. 11 del Regolamento delle Attività Istituzionali di Fondazione CRC.

Le interviste:

ha dichiarato”.

“La Camera di Commercio di Cuneo è lieta di collaborare con il GAL Langhe Roero Leader in questo percorso di accompagnamento, che mette al centro la capacità progettuale delle comunità locali” afferma il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto “Crediamo fortemente che lo sviluppo smart dei territori passi attraverso il dialogo tra pubblico e privato, la valorizzazione delle risorse culturali e la costruzione di reti solide. Questi strumenti finanziari rappresentano un’opportunità concreta per generare impatto sociale ed economico e innovazione diffusa".

Puntualizza il presidente della Fondazione CRC Mauro Gola: “La partecipazione della Fondazione CRC a questo progetto conferma la nostra volontà di operare come soggetto orientato sempre più alla progettazione e alla pianificazione di territorio, attraverso la costruzione di reti e alleanze che sappiano catalizzare le energie delle nostre comunità. L’iniziativa, che si inserisce su un progetto già attivo e sperimentato, contribuirà a innovare la valorizzazione dei beni culturali e potrà, questo è l’auspicio, diventare buona pratica da replicare anche su altre realtà territoriali".