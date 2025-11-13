Busca, si presenta l’antologia solidale “Super eroi come io e te”

Martedì 9 dicembre, alle ore 14.30, presso la Sala Incontri Porta Santa Maria di Busca si terrà la presentazione dell’antologia solidale “Super eroi come io e te”. L’appuntamento vedrà la partecipazione di alcuni autori, degli operatori e dei ragazzi del Centro diurno Casamica, realtà locale impegnata nell’accompagnamento di persone fragili.

L’evento sarà occasione per riflettere insieme sui nostri “superpoteri” individuali, quei doni nascosti che ciascuno possiede e che emergono quando si supera la paura e la difficoltà, lottando come “veri supereroi”. Il valore del libro risiede nel suo messaggio profondo: i veri supereroi non sono solo i personaggi delle serie tv, ma tutte le persone con le proprie battaglie da affrontare, limiti da abbattere e sogni da conquistare.

La condivisione e la solidarietà sono al centro di questa iniziativa, che vuole incoraggiare a non sentirsi soli e a tendere una mano a chi attraversa momenti difficili. Il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto al Centro diurno Casamica, sostenendo così le attività e i progetti rivolti ai ragazzi della comunità.

Un’occasione speciale per incontrarsi, conoscersi e portare un sorriso a chi ogni giorno si impegna nella costruzione di uno spazio di accoglienza e crescita.