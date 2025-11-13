“I Sensa Libret” sono in arrivo a Villar San Costanzo

“Una commedia imperdibile, che con il suo susseguirsi di incomprensioni, apprensioni e momenti ricchi di sarcasmo è piena di suspense e di comicità”. La Pro Loco di Villar San Costanzo è lieta di annunciare l’arrivo della compagnia teatrale “I Sensa Libret” di Boves. Appuntamento alla Casa delle Idee, venerdì 21 novembre alle ore 20:30, con “Quand che ‘l cervel va a rabel”.

I RISVOLTI COMICI DI UN PARTICOLARE MATRIMONIO

Siamo in casa Balocchi e c’è molta frenesia: in mattinata si celebrerà il matrimonio della figlia Cristina. Tutti cercano di prepararsi al meglio per questo avvenimento ed il signor Balocchi, contitolare di un avviatissimo atelier a cui dedica anima e corpo, anche in questo giorno non riesce a dimenticare il suo lavoro. Proprio in questo giorno gli capitano tutta una serie di sventure che lo portano a vivere momenti legati alla realtà ma anche inconsciamente situazioni molto immaginarie, nelle quali cerca inutilmente di coinvolgere tutto il parentado.

La commedia piemontese di Tremagi vedrà protagonisti Osvaldo Giraudo, Gianna Dragone, Donatella Rosso, Ezio Dalmasso, Rina Dessì, Valentina Pellegrino, Valerio Giordano, Adriano Giordano e Marco Cavallo con la regia di Tino Peirone e Caterina Pellegrino. Tecnici suoni e luci Milva Dadone e Federica Giuliano.

L’ingresso sarà gratuito ed il divertimento assolutamente assicurato.