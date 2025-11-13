Saluzzo, il Random String Quartet al Monastero della Stella con “Legno Vivo”

Si terrà mercoledì 19 novembre alle 21, nel suggestivo scenario del Monastero della Stella di Saluzzo, il concerto “Legno Vivo”, appuntamento inserito nel programma di Kalendamaya – Festival Internazionale di Cultura e Musica Antica, giunto quest’anno alla sua diciassettesima edizione.
Protagonista della serata sarà il Random String Quartet, ensemble che proporrà un repertorio capace di intrecciare brani folk d’oltremanica con le sonorità intense del Nord Europa. Il pubblico potrà così scoprire un percorso musicale che alterna danze dal ritmo trascinante a momenti di intimo lirismo, evocando atmosfere sospese tra tradizione popolare e ricerca contemporanea.
L’ingresso è a offerta libera, con prenotazione obbligatoria sul sito del Monastero della Stella, al link: https://www.monasterodellastella.it/prenotazione/legno-vivo/432.