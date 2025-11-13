Festa di novembre a "La Cascina" di San Rocco Castagnaretta

Domenica 9 novembre eravamo più di cento a “La Cascina” di San Rocco Castagnaretta per la consueta festa mensile, come sempre aperta ai soci della Associazione e loro familiari. Abbiamo voluto dedicare un momento al ricordo di Clara Giraudo, per tanti anni presenza attiva alle feste in Cascina.

Alcuni hanno partecipato in mattinata alla Straconi, e tutti insieme ci siamo trovati in Cascina per il pranzo, con una gustosa polenta preparata dai volontari.

Erano con noi gli amici della Associazione Fuoristradistica Piemontese Emergenza 4x4 Cuneo, da anni disponibili a collaborare gratuitamente ai nostri momenti di solidarietà e condivisione.

Li ringraziamo di cuore perchè come negli anni scorsi ci hanno offerto una escursione (ripetuta più volte) su sterrato lato Stura con i loro mezzi, sempre molto gradita. Quest’anno si sono resi disponibili aiutarci nella preparazione e nel servizio ai tavoli, per cui li ringraziamo doppiamente.

Grazie come sempre a tutti i volontari della Associazione La Cascina, che gratuitamente offrono il loro tempo e le loro capacità e rendono possibili questi bei momenti conviviali.

Nel pomeriggio, mentre molti partecipavano alle escursioni in fuoristrada, altri sono rimasti in salone a “cantarne due” insieme. Grazie anche ai suonatori che hanno animato questo momento.

Associazione La Cascina