Attualità | 14 novembre 2025, 16:10

Fossano: Alberto Sinigaglia ad “Esperienze in giallo 2025” nel ricordo di Carlo Casalegno

Il ricordo del primo giornalista vittima del terrorismo, ma anche l’invito a bambini e adulti per continuare a leggere i libri cartacei, "via della libertà e della competenza”

Alberto Sinigaglia, a destra. con il presidente di Esperienze Enrico Serafini

Non solo libri. L’ultima edizione del premio “Esperienze in giallo”, svoltasi sabato scorso 8 novembre alla chiesa del Gonfalone di Fossano, ha messo anche in luce il valore del giornalismo.

In occasione della rassegna letteraria, organizzata dall’associazione Esperienze Fossano, il presidente di giuria Alberto Sinigaglia, ex presidente Odg (Ordine dei giornalisti) del Piemonte, oltre alle classiche premiazioni dei migliori racconti, ha espresso solidarietà e reso importanza alla categoria dei giornalisti. 

Sinigaglia, che fu fondatore del primo supplemento italiano comparso insieme al quotidiano La Stampa, "Tuttolibri", ha ricordato con commozione e applaudito insieme al pubblico il primo reporter vittima del terrorismo a Torino nel novembre 1977, per conto delle Brigate Rosse: Carlo Casalegno

Fu un "partigiano dell’informazione” che con libertà, coraggio e autorevolezza seppe affrontare temi sociali e politici, andando anche contro il sistema, ma manifestando sempre il pensiero con trasparenza. 

Ancora di Sinigaglia il pensiero rivolto alla lettura: “Leggere i libri è importante. Invito ancora però ad affrontare la lettura come un tempo, sui libri cartacei, non tanto sugli schermi digitali. E soprattutto fate leggere i bambini, che sono e saranno via della libertà e della competenza”. 

Cristiano Sabre

