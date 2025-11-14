 / Attualità

Attualità | 14 novembre 2025, 16:12

Il saluto del sindaco di Bra al Questore Carmine Rocco Grassi

Il ringraziamento di Fogliato per l'impegno profuso per il territorio e per la preziosa collaborazione dimostrata in particolare con la città

Ieri mattina il Sindaco di Bra Giovanni Fogliato insieme ad alcuni rappresentati della Giunta comunale al comandate della Polizia locale e al segretario generale del Comune hanno salutato il Questore della Provincia di Cuneo Carmine Rocco Grassi in vista del prossimo trasferimento di sede a Parma.

Ho ringraziato il Questore per l’impegno profuso per il nostro territorio in questi anni di permanenza a Cuneo e per la preziosa collaborazione dimostrata verso gli enti locali ed in particolare con la Città di Bra sia nella gestione delle competenze e delle attività ordinarie che in occasione di circostanze di particolare rilevanza o delicatezza o durante gli eventi a grande affluenza. Abbiamo formulato al dottor Grassi i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera professionale a Parma esprimendo il nostro attestato di massima stima nei suoi confronti”.

