Eventi | 14 novembre 2025, 16:09

"Sfide sostenibili" a scrittorincittà: Alessia Bertolotto racconta l'impresa green e il libro "(Dis)fare Impresa"

Sabato 15 novembre alla Casa del Fiume l'imprenditrice cuneese condivide la storia di Marcopolo Environmental Group tra crisi, innovazione e economia circolare

Alessia Bertolotto, autrice del libro &quot;(Dis)fare Impresa&quot;

Alessia Bertolotto, imprenditrice cuneese, giornalista pubblicista e general manager di Marcopolo Environmental Group, sarà protagonista sabato 15 novembre alle ore 18 presso la Casa del Fiume dell'evento "Sfide sostenibili", inserito nella rassegna scrittorincittà. L'incontro, moderato dal giornalista Fabrizio Brignone, vedrà la partecipazione anche di Massimiliano Galli.

L'occasione sarà dedicata alla presentazione del libro-testimonianza (Dis)fare Impresa (Santelli Editore), disponibile in libreria dal 12 settembre, in cui l'autrice ripercorre la straordinaria vicenda di Marcopolo Environmental Group, l'azienda fondata dal padre Antonio cinquant'anni fa.

Attraverso un racconto personale e introspettivo, Bertolotto condivide come l'impresa abbia saputo superare sfide significative: tentativi di estromissione, difficoltà finanziarie, ricorsi e processi. Una storia di crisi e rinascita, dove ogni ostacolo è diventato occasione per ricominciare e trasformarsi. Oggi Marcopolo è leader nel settore del biogas e dell'energia verde, operando nell'economia circolare con tecnologie innovative, trasformando scarti e rifiuti in risorsa energetica.

L'evento rappresenta un'occasione per scoprire come l'industria può sposare concretamente la sostenibilità ambientale e i nuovi orizzonti responsabili dell'imprenditoria contemporanea.

