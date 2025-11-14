Vittorio Bosio discute "Lo sport: opportunità per crescere insieme", penultimo appuntamento di "Camminare insieme"

Penultimo appuntamento venerdì 14 novembre alle ore 21 per il corso "Camminare insieme" con il tema "Lo sport: opportunità per crescere insieme". Relatore sarà Vittorio Bosio, presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano di Bergamo.

L'incontro, nel salone della Parrocchia San Paolo, esplorerà le potenzialità educative e relazionali dello sport, spesso sottovalutate in una società che privilegia l'aspetto competitivo e commerciale dell'attività fisica.

Bosio spiegherà come lo sport possa diventare strumento di inclusione, educazione e crescita umana, superando barriere sociali, culturali e generazionali. Dall'esperienza del CSI emergono modelli di pratica sportiva che mettono al centro la persona e la sua crescita integrale, proponendo alternative concrete al modello dominante centrato solo sul risultato.

Il corso si concluderà il 21 novembre con don Gianluca Zurra.

Gli incontri si svolgeranno di venerdì alle ore 21 nel salone della Parrocchia S. Paolo in via B. Fenoglio, 47 - Cuneo.

Il costo di iscrizione è di 30 euro per i singoli, 40 euro per nucleo familiare (max 4 persone) e 5 euro per gli studenti. Il corso è riconosciuto valido ai fini dell'aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado.

Info: don Gianni Falco 340.3317478



