Eventi | 15 novembre 2025, 06:02

Alba: Quartiere in Arte approda in viale Masera: un pomeriggio di comunità, creatività e partecipazione

Dalle 16 di sabato 22 novembre, teatro, laboratori e concerto folk nel salone di viale Masera. Un’iniziativa di Associazione Nuove Rotte, Collettivo Scirò e Daniela Febino

Si svolgerà sabato 22 novembre, negli spazi del salone polifunzionale di viale Masera, il nuovo appuntamento di Quartiere in Arte, il format culturale ideato dall’Associazione Nuove Rotte, dal Collettivo Scirò e da Daniela Febino. Un progetto che porta attività artistiche, teatrali e laboratoriali nelle periferie della città, trasformando ogni tappa in un luogo d’incontro fra famiglie, bambini, operatori culturali e realtà sociali del territorio.

Il cuore dell’iniziativa resta sempre lo stesso: offrire – in modo libero e gratuito – un pomeriggio di cultura partecipata, capace di restituire ai quartieri spazi di socialità e creatività. Le immagini delle precedenti edizioni, con bambine e bambini raccolti attorno alle performance, raccontano bene la natura del progetto: un’arte vicina, accessibile, costruita insieme a chi abita la città.
 

Quartiere in Arte. Il mio pezzetto di città” invita a riflettere sul senso di appartenenza e sulla possibilità di rendere gli spazi urbani più vivi attraverso la partecipazione culturale, a ogni età. L’apertura, come da tradizione, sarà affidata allo spettacolo teatrale del Collettivo Scirò, momento che spesso accende l’immaginazione dei più piccoli e crea fin dall’inizio un clima accogliente, giocoso e immersivo.

A seguire, prenderà forma la vera e propria costellazione di attività che caratterizza Quartiere in Arte. In viale Masera saranno presenti Ludo Inc con i giochi da tavolo, Reticoli APS con i laboratori di scrittura creativa, la Cooperativa Alice con il progetto “Sportello per mano”, il gruppo appartamento del progetto Emmaus e l’Atelier di TAM con il suo originale “gioco fuoco”. Linguaggi diversi – dal gioco alle parole, dalle arti terapie alle attività manuali – costruiranno un pomeriggio ricco, pensato per essere vissuto in modo libero, spontaneo, ognuno secondo il proprio ritmo e la propria curiosità.

La giornata si concluderà con una castagnata offerta e con il concerto di musica popolare e folk del duo Ciat Pitois, un finale corale che restituisce al quartiere l’emozione di condividere un momento semplice e conviviale, accompagnato da suoni e storie.

L’iniziativa è sostenuta dal Comitato di quartiere e dall’associazione Nel Viale, con il contributo del Comune di Alba. La partecipazione è libera e gratuita.

Eleonora Ramunno

