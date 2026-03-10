 / Eventi

Eventi | 10 marzo 2026, 16:03

"Strategia Cuneo per l’ecosistema territoriale": cinque incontri diffusi in Granda

Gli appuntamenti si inseriscono nell'ambito del percorso proposto da Provincia, Camera di Commercio di Cuneo e Fondazione Crc

Spazio Varco a Cuneo

Nell’ambito del percorso di attuazione del Piano Strategico Cuneo 2030 la Provincia di Cuneo, la Camera di Commercio di Cuneo e la Fondazione CRC propongono un momento di confronto per costruire una visione condivisa di futuro per il territorio provinciale, a cui lavorare congiuntamente per garantirne l’attuazione. 


Sono in programma cinque incontri, ospitati nelle diverse comunità della provincia, con l’obiettivo di condividere prospettive comuni e rafforzare il sistema di pianificazione strategica mediante la sottoscrizione dei Patti di Collaborazione. I 5 megatrend che stanno trasformando a ogni livello il nostro futuro – Urbanizzazione, Diseguaglianze sociali, Squilibri demografici, Innovazione tecnologica, Cambiamenti climatici – faranno da sfondo a ciascun incontro. 

GLI APPUNTAMENTI

Venerdì 27 marzo 2026 ore 10:15 – Cuneo 

Spazio Varco – Via Carlo Pascal, 5L.  ISCRIVITI QUI> 

Giovedì 16 aprile 2026 ore 10:15 – Alba 

Apro Formazione – Str. Castelgherlone, 2/a.  ISCRIVITI QUI> 

Mercoledì 22 aprile 2026 ore 10:15 – Savigliano 

Università degli Studi di Torino polo di Savigliano – Via Giuseppe Garibaldi, 6.  ISCRIVITI QUI> 

Giovedì 14 maggio 2026 ore 10:15 – Mondovì 

IIS Giolitti Bellisario – Piazza IV Novembre, 6.  ISCRIVITI QUI> 

Giovedì 28 maggio 2026 ore 10:15 – Pollenzo 

Sede Albergo dell’Agenzia – Via Fossano, 21.  ISCRIVITI QUI> 

PROGRAMMA

10.15 | Accoglienza 

10.30 | Visioni, condivisioni e alleanze per il futuro del territorio

              Luca Robaldo, Presidente Provincia di Cuneo

              Luca Crosetto, Presidente CCIAA Cuneo

              Mauro Gola, Presidente Fondazione CRC

10.45 | Il Piano strategico Cuneo 2030 e i megatrend della provincia di Cuneo a cura dell’Ufficio Studi Fondazione CRC 

11.00 | Laboratorio interattivo di Future thinking a cura di Forwardto 

12.30 | I Patti di collaborazione: perché e come aderire

13.00 | Aperitivo conviviale  

c.s.

