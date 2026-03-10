A Busca arriva l'Abbigliatempo, la nuova iniziativa promossa dalla Caritas

“Abbigliatempo” è la nuova iniziativa promossa dalla Caritas dedicata al recupero e al riutilizzo dei capi di abbigliamento. La prima raccolta primavera-estate si terrà sabato 14 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, nei locali di via Luigi Cadorna 25, di fronte all’Oratorio di Busca. La Caritas invita a donare solo capi puliti e in buone condizioni, ricordando lo spirito del progetto: donare ciò che si sarebbe felici di ricevere.



«Invito tutta la comunità a partecipare all’avvio di questa nuova iniziativa – commenta la vicesindaca e assessora ai Servizi Sociali Beatrice Aimar –. Si tratta di un progetto capace di unire la donazione solidale di abiti e accessori a un’attenzione concreta verso l’economia circolare e un consumo più sostenibile».



Sarà possibile donare abbigliamento per uomo, donna e bambino, sciarpe, foulard, guanti e cappelli, borse e zaini. Verranno accettati anche intimo, costumi e calze ma soltanto nuovi con il cartellino.



L’inaugurazione ufficiale di “Abbigliatempo” è prevista sabato 28 marzo alle ore 16, sempre in via Luigi Cadorna 25.



Per informazioni contattare 353 2139517.