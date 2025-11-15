Saluzzo, accoglienza emozionante per la Fanfara a Cavallo dei Carabinieri di Roma [FOTO]

Emozione, applausi, calore per la Fanfara a cavallo del IV Reggimento Carabinieri di Roma che maestosamente ha attraversato il centro di Saluzzo gremito di persone, molti i bambini, nel pomeriggio di venerdì 14 novembre.

La parata partita da piazza Vineis ha percorso l’isola pedonale giungendo al duomo e poi in piazza Vineis, accanto alla statua di Silvio Pellico, palcoscenico del concerto e di un forte messaggio rivolto ai giovani, declinato nell’evento a firma dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Saluzzo e dall’associazione Ippica I Cavalieri d’Ascia di Caraglio in cui la fanfara a cavallo e il suo Dna di valori sono stati i testimonial.

L’iniziativa “Dalla cavalleria al fair play" – Gentilezza e correttezza come strumento di contrasto alla violenza di genere” sostenuta dal Consiglio regionale del Piemonte, dalla fondazione CrSaluzzo e da altri partners vuole promuovere, soprattutto verso le giovani generazioni: il rispetto, la parità di genere, l'inclusione, vuole contrastare la violenza sulle donne, contribuire alla pace.

Il repertorio musicale, presentato dalla presidente di Atl Cuneo Gabriella Giordano, eseguito magistralmente dal reparto dell’Arma a Cavallo ( A Saluzzo rappresentato dal tenente Altavilla, mentre il capo Fanfara Fabio Tassinari è impegnato in una missione all’estero) ha proposto marce militari, melodie, colonne sonore di Ennio Morricone e del compositore americano John Williams, l’inno del IV reggimento e l’inno nazionale in chiusura.

Il primo cittadino Franco Demaria nell’intervento di benvenuto ha ricordato l’origine saluzzese del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e l’apertura a Saluzzo di una delle prime stazioni della Storia dei Carabinieri .

Comune a tutti la simpatia per la mascotte Briciola, la cagnolina meticcia senza paura tra i 16 bellissimi destrieri dalle dimensioni imponenti e lo sguardo interattivo con il loro, anche lei in uniforme con la sua piccola gualdrappa tricolore. Star con il titolo ad honorem di Vice Brigadiere Briciola, anche nella copertina del calendario storico dei Carabinieri 2026, appena presentato.

In piazza Vineis, le parole della presidente della Consulta per le pari opportunità Alessandra Tugnoli hanno evidenziato l’importanza della rete tra le associazioni e realtà cittadine per far crescere nei giovani la cultura del rispetto e parità, ringraziando i Carabinieri di Saluzzo, rappresentati dal maggiore Davide Basso a capo della Compagnia e dal luogotenente Fabrizio Giordano alla guida della stazione ( e tra i promotori dell'evento ) per la stretta collaborazione nel territorio sul fronte dell’educazione e prevenzione della violenza di genere.

La Fanfara per i quarant’anni del castello della Manta al Fai

Non solo a Saluzzo, ma anche in un importante ruolo commemorativo, oggi sabato 15 novembre alle 10,30 a Manta per la celebrazione del quarantennale della donazione del Castello al Fai (Fondo per l’ambiente italiano) da parte della contessa Elisabetta Provana De Rege.

Sono in programma la sfilata e il concerto nel parco.

L’ultimo appuntamento sempre dedicato alla contessa De Rege “esperta amazzone e rappresentante del fair play” sarà domenica, 16 novembre alle 10 alle 12, con la seconda edizione della «Passeggiata a cavallo tra le vie di Natura e Cultura nella Biosfera del Monviso», con partenza dai castelli di Lagnasco fino al castello della Manta, 8 chilometri, tra i frutteti del Distretto del Cibo della Frutta e nel territorio del Mab Unesco Monviso.

( alla ex Caserma Musso, prima della sfilata)





