Silvia Violante del S. Croce entra nell'Albo dei Maestri della Protezione Dati

Un importante riconoscimento professionale per l'Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo nel campo della protezione dei dati personali, settore diventato cruciale per le strutture sanitarie che gestiscono quotidianamente informazioni sensibili di migliaia di pazienti. In un'epoca in cui la digitalizzazione della sanità e la cybersicurezza rappresentano sfide prioritarie, la formazione specialistica dei professionisti della privacy assume un valore strategico per garantire la tutela dei cittadini e la conformità alle normative europee.

Silvia Violante, DPO (Data Protection Officer, responsabile della protezione dei dati) dell’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo ha superato l’esame finale del Corso 2025, promosso dall’Istituto Italiano per la privacy e la valorizzazione dei dati, che le consente l’accesso all’Albo pubblico dei Maestri della Protezione dei Dati & Data Protection Designer dell’Istituto Italiano. Potrà, quindi, utilizzare il titolo anche nelle firme professionali.