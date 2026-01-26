All'ospedale di Verduno un corso di laurea in infermieristica

Presso l’Auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, l'ASL CN2 ha accolto gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell’anno accademico 2025/26 che hanno ufficialmente avviato il loro percorso di tirocinio clinico.

Un momento significativo, che segna l’ingresso degli studenti nei contesti reali dell’assistenza e rappresenta una tappa fondamentale del loro percorso formativo, permettendo di affiancare allo studio teorico l’esperienza diretta sul campo, grazie alla guida di professionisti esperti come i tutor clinici e gli infermieri affiancatori.

Il tirocinio è una importante occasione di confronto con la pratica quotidiana, con il lavoro di équipe e con la complessità dei bisogni assistenziali. Formare infermieri preparati oggi significa garantire domani cure più sicure, competenti e umane, pilastro imprescindibile di un sistema sanitario di qualità.