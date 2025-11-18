A Cuneo ultimo dell'anno con uno spettacolo piromusicale, la sindaca: "Auspichiamo che scoraggi l'utilizzo dei botti"

Tra le principali novità dell'edizione 2025 di IllumiNatale sicuramente l'evento che segna il passaggio al nuovo anno, il 2026, che a Cuneo si celebrerà con uno spettacolo piromusicale.

Sequenze luminose, sincronizzate al millesimo di secondo, seguono l’andamento del brano scelto: esplosioni soffuse nei momenti lenti, aperture brillanti nei crescendo e coreografie nel cielo che rispondono agli stimoli sonori.

Una scelta che vuole essere anche una sfida, come ha spiegato la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, consapevole dell'inefficacia delle ordinanze "antibotti" che ogni anno i Comuni emanano in vista delle Festività.

Inefficaci soprattutto per l'impossibilità di controllarne il rispetto.

Ecco che con questo evento il Comune invita cittadini e visitatori a non utilizzare petardi e botti fai-da-te, privilegiando invece lo spettacolo ufficiale, controllato e rispettoso del contesto urbano e delle norme in termini di decibel.

"Invece che sparare i petardi ciascuno per conto proprio, godiamoci questo evento che coniuga luci e suoni ma in modo professionistico, quindi con garanzie di sicurezza e di rispetto di persone e animali", ha concluso la sindaca.