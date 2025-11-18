Auser di Cuneo lancia il corso di aggiornamento per volontari

L'Auser Provinciale di Cuneo organizza il corso di aggiornamento "Formare volontari Auser 10 e lode" in collaborazione e con il sostegno del Centro Servizi per il Volontariato – Società Solidale di Cuneo. L'iniziativa formativa si propone di migliorare la professionalità dei volontari, offrire un servizio migliore agli assistiti e favorire lo scambio intergenerazionale attraverso il reclutamento di giovani volontari.

La prima giornata si svolgerà martedì 25 novembre dalle ore 9.30 presso il Salone della CGIL in Via Michele Coppino 2 a Cuneo. Durante l'incontro verranno affrontati temi fondamentali come la gestione della Privacy durante le attività di centralino e accompagnamento, la gestione del rapporto con gli assistiti e il modo di rapportarsi con le nuove generazioni. Gli argomenti saranno trattati da Enrico Piron della Presidenza Nazionale Auser e la partecipazione avverrà in modalità mista, sia in presenza che in videoconferenza.

La seconda parte del corso si terrà giovedì 11 dicembre dalle ore 16 alle ore 19 a Fossano nella Sala "BRUT e BON" in Piazza Dompè 13/A. Il tema affrontato sarà la gestione di eventuali malori degli utenti, soprattutto durante gli accompagnamenti, e sarà tenuto dal dott. Marco Sechi, Coordinatore presso Kairos Rescue Team. Questo incontro si svolgerà in presenza.