 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 18 novembre 2025, 11:10

Auser di Cuneo lancia il corso di aggiornamento per volontari

Martedì 25 novembre e giovedì 11 dicembre, due giornate formative per migliorare la qualità del servizio

Auser di Cuneo lancia il corso di aggiornamento per volontari

L'Auser Provinciale di Cuneo organizza il corso di aggiornamento "Formare volontari Auser 10 e lode" in collaborazione e con il sostegno del Centro Servizi per il Volontariato – Società Solidale di Cuneo. L'iniziativa formativa si propone di migliorare la professionalità dei volontari, offrire un servizio migliore agli assistiti e favorire lo scambio intergenerazionale attraverso il reclutamento di giovani volontari.

La prima giornata si svolgerà martedì 25 novembre dalle ore 9.30 presso il Salone della CGIL in Via Michele Coppino 2 a Cuneo. Durante l'incontro verranno affrontati temi fondamentali come la gestione della Privacy durante le attività di centralino e accompagnamento, la gestione del rapporto con gli assistiti e il modo di rapportarsi con le nuove generazioni. Gli argomenti saranno trattati da Enrico Piron della Presidenza Nazionale Auser e la partecipazione avverrà in modalità mista, sia in presenza che in videoconferenza.

La seconda parte del corso si terrà giovedì 11 dicembre dalle ore 16 alle ore 19 a Fossano nella Sala "BRUT e BON" in Piazza Dompè 13/A. Il tema affrontato sarà la gestione di eventuali malori degli utenti, soprattutto durante gli accompagnamenti, e sarà tenuto dal dott. Marco Sechi, Coordinatore presso Kairos Rescue Team. Questo incontro si svolgerà in presenza.

Tutti i corsi sono gratuiti e l'iscrizione è obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 0171 601092 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium